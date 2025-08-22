Mann liegt in Metzingen auf dem Boden und befriedigt sich selbst

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein Exhibitionist ist in Metzingen am Donnerstagnachmittag dank eines aufmerksamen Zeugen gefasst worden. Der Zeuge war kurz nach 16.30 Uhr auf dem Radweg von Neugreuth herkommend entlang der Nürtinger Straße unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes eines Discounters bemerkte er bei Regen einen rücklings auf dem Boden liegenden Mann. Der Radfahrer näherte sich dem 57-Jährigen und sah, dass sich dieser entblößt hatte und sich selbst befriedigte. Daraufhin verständigte er die Polizei, welche den Mann noch vor Ort antreffen konnte. Der 57-Jährige stand erheblichst unter alkoholischer Beeinflussung. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Der Mann sieht jetzt einer Anzeige wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen entgegen. (pol)