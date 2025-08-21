Diebstahl in Outletcity: Überwachungsvideo weg, Angeklagter beteuert Unschuld

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Drei Paar Sneaker und eine Winterjacke bei Adidas, dazu zwei T-Shirts, vier Parfüms, eine Winterjacke, ein Paar Sneaker und eine Geldbörse bei Boss: Die zwei Männer langten am 16. Dezember 2023 zwischen sechs und halb sieben abends in der Outletcity gleich in zwei bekannten Läden zu. Gesamtschaden: 908,60 Euro. Jetzt stand einer von ihnen vor dem Reutlinger Schöffengericht. Einer nur, weil sich sein mitangeklagter Kumpel in sein Heimatland Rumänien abgesetzt hat. Der wird jetzt per Haftbefehl gesucht. Richter Eberhard Hausch und seine Schöffen Maria Bachleitner und Rolf Goller hatten jetzt den 37-Jährigen vor sich sitzen, der in Sigmaringen wohnt - in demselben Haus, in dem der flüchtige zweite Dieb gemeldet ist.

»Ich kenne die deutschen Gesetze, und ich hatte noch nie Probleme damit«

»Ich habe damit nichts zu tun«, ließ der Angeklagte über seine Dolmetscherin Maria-Elisabeth Schäfer wissen. Ja, er sei mit seinem Kumpel in Metzingen einkaufen gewesen, der habe sich aber von Anfang an seltsam verhalten. Nicht nur, weil er angetrunken gewesen sei, wie er beteuerte - mehr noch: Beim Einkaufen habe er zwei Schuhe genommen und angeboten, sie ihm hinterher für den halben Preis zu verkaufen. »Das wollte ich nicht.« Überhaupt: »Ich bin jetzt seit neun Jahren in Deutschland und gehe zweimal im Jahr in Metzingen einkaufen - und ich habe noch nie was geklaut«, so der 37-Jährige, »ich kenne die deutschen Gesetze, und ich hatte noch nie Probleme damit.«

Nach dem ganz banalen Diebstahl ging die Geschichte erst richtig los: Als die Männer das Boss-Outlet verlassen wollten, ging der Alarm los - sie liefen dem Doorman direkt in die Arme. Der Dieb floh in Richtung des neuen Hotels. Dort konnte ihn der Security-Mann einholen und festhalten. Er »begleitete« ihn zum Tatort bei Boss zurück. Schon auf dem Weg dorthin wehrte sich der Dieb heftig. Am Boss-Eingang gelang es ihm, sich loszureißen und abzuhauen. Sein Ziel: Das Parkhaus P 0, bei dem er seinen Audi abgestellt hatte, der »als Lager für die entwendeten Waren dienen sollte«, wie es Staatsanwalt Elmar Jung aus der Anklageschrift vorlas.

»Das Video muss bei meinem Umzug verloren gegangen sein«

An dieser Stelle kommt die Polizei ins Spiel - die in diesem Prozess noch eine ganz besondere Rolle spielen wird. Die Beamten wurden vom Boss-Detektiv über die zwei flüchtigen Männer informiert. Im Parkhaus 0 habe man die zwei Verdächtigen schließlich angetroffen, erinnerte sich die Polizeihauptkommissarin, die damals noch in Metzingen arbeitete. Im Auto und in der roten Jacke eines der Männer wurde das Diebesgut gefunden. Weil noch alles da war, ist Adidas und Boss kein Schaden entstanden.

Geschehen ist der Diebstahl am 16. Dezember 2023 - verhandelt wurde er erst jetzt. »Warum hat das so lange gedauert?«, wollte Richter Eberhard Hausch von der Ermittlungsbehörde - der Polizei - wissen. »Mea culpa«, so die Polizistin, »meine Schuld« also, sie habe beim Umzug zur nächsten Dienststelle die ganzen Fälle mitgenommen. »Das war nachträglich zu viel«, räumte sie jetzt ein.

»Dieser Fall hat die Konsistenz eines wässrigen, schlechten Schnitzels«

»Wir hatten den Eindruck, dass der eine Mann die Waren ausgesucht und der andere sie dann gestohlen hat«, sagte die Polizistin. Zu sehen ist - beziehungsweise war - der Diebstahl im Boss-Outlet auf dem Video einer Überwachungskamera. Boss hat es der ermittelnden Polizistin überlassen. Es ist mittlerweile untergegangen. »Muss bei meinem Umzug verloren gegangen sein«, so die Polizistin. An dieser Stelle - zuvor war auch noch klar geworden, dass ein weiterer Zeuge urlaubsbedingt nicht da war - war es mit der Contenance von Richter Eberhard Hausch vorbei: »Dieser Fall hat die Konsistenz eines wässrigen, schlechten Schnitzels.« Die Frau des Angeklagten, die während der gesamten Verhandlung auf ihrem Handy rumgespielt hatte, hatte auch nicht zur Hebung seiner Laune beigetragen.

Verhandlungspause. Eine Gelegenheit, in der sich Verteidigung und Staatsanwaltschaft manchmal über Deals unterhalten, die den Fall abkürzen könnten. »Die Staatsanwaltschaft hat sich zu einer Einstellung nicht so abgeneigt gezeigt«, begann Pflichtverteidigerin Katrin Lingel den Dialog mit dem Richter. Staatsanwalt Elmar Jung nicht ganz so begeistert: Er hätte gern mehr Zeugen aus dem Hause Boss gehört - vor allem angesichts des verloren gegangenen Überwachungsvideos. »Wenn man das Ding totmachen wöllte ...«, dachte Richter Eberhard Hausch laut über eine Einstellung des Verfahrens nach, »es müssten aber schon 2.500 Euro sein.« Weil: Strafe muss schon sein.

»Niemand lügt so viel wie der Entrüstete«

Nächste Verhandlungspause. Die Verteidigerin tauschte sich mit dem Angeklagten aus. Den man draußen im Gang schimpfen hörte. Im Verhandlungssaal machte er weiter und sprach Klartext: "Ich kann die 2.500 Euro nicht akzeptieren, weil ich unschuldig bin." Was der Vorsitzende, Richter Eberhard Hausch, mit zwei Sätzen kommentierte: »Niemand lügt so viel wie der Entrüstete« - ein Zitat des Philosophen Friedrich Nietzsche. Und: "Es wäre sicher eine gute Idee gewesen, das Verfahren einzustellen." Also ein neuer Termin mit neuen Zeugen. Fortsetzung folgt. (GEA)