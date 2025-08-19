Auswertung an Metzinger Kreisverkehr: Ein Drittel sind Blinkmuffel

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zahlreiche verwunderte Verkehrsteilnehmer gab es am Nachmittag, die den Kreisverkehr am Metzinger Otto-Dipper-Stadion befuhren. Dort hatten sich ehrenamtliche Mitarbeiter des Auto Clubs Europa (ACE) aufgestellt und führten Strichlisten. Sie registrierten aber nicht nur die Zahl und die Art der Fahrzeuge, sondern in erster Linie, ob diese beim Befahren des Kreisverkehrs den Blinker korrekt einsetzten oder womöglich überhaupt nicht. Und die Statistik lügt nicht. Ein Drittel der Verkehrsteilnehmer sind sogenannte Blinkmuffel.

Das Anliegen des ACE verdeutlichte Sven Hübschen, Regionalbeauftragter des Clubs in Baden-Württemberg: "Mit der Aktion ›Sicher durch Blinken!‹ rücken wir das Blinken als eines der zentralen Sicherheitsthemen im Straßenverkehr in den Fokus der Aufmerksamkeit. Im Geflecht der Verkehrsregeln spielt seinen Worten zufolge das Blinken eine wesentliche Rolle vor allem beim Spurwechsel in der Stadt, auf der Autobahn oder auch beim Kreisverkehr, wobei, wie er einräumt, schwere Unfälle in Kreisverkehren wegen falschen Blinkens selten seien. "Blinken hilft sowohl effizient als auch nachhaltig, Unfälle und somit Schäden oder gar Verletzungen zu vermeiden", so Hübschen.

»Beim Einfahren in den Kreisverkehr ist das Blinken nicht erforderlich«

»Egal ob beim Abbiegen, beim Spurwechsel oder beim Überholen – das Blinken zeigt die Absicht des Fahrers an und ermöglicht es anderen Verkehrsteilnehmern, angemessen zu reagieren. Es ge-hört zu den grundlegenden Kommunikationsformen im Straßenverkehr und trägt wesentlich zur Sicherheit bei«, betonte auch Gabor Czopf (ACE-Kreisvorsitzender Reutlingen/Tübingen).

Ein guter Grund, das Blinken im Kreisverkehr in den Fokus zu nehmen. »Beim Einfahren in den Kreisverkehr ist das Blinken nicht erforderlich, weil es sich weder um einen Richtungs- noch um einen Spurwechsel handelt«, erklärt er. Beim Verlassen des Kreisverkehrs sei das Blinken/ Anzeigen dagegen unerlässlich. Es ist eine wichtige Information sowohl für nachfolgende Fahrer als auch für Verkehrsteilnehmer, die an anderer Stelle in den Kreisverkehr einfahren wollen.

Auch für Fußgänger, die den Kreisverkehr queren wollen, ist die Information des Blinkens unerlässlich. Allen ermöglicht es, vorausschauend und sicher zu reagieren.

Während der Zählung an der Eichbergstraße erfassten die ACEler insgesamt 704 Verkehrsteilnehmer. Davon fielen 588 in die Kategorie Auto. Von diesen haben 392 Fahrer korrekt geblinkt, was einem Anteil von 67 Prozent entspricht. Im Gegensatz dazu verzichteten 196 Fahrer (33 Prozent) auf das Setzen des Blinkers.

In der Kategorie Radfahrer wurden im Kreisverkehr bei Metzingen keine Verkehrsteilnehmer registriert. Im Bereich der Motorräder und Mofas erfassten wir acht Fahrzeug (50 Prozent), dessen Fahrer korrekt geblinkt haben, acht Fahrer (50 Prozent) der Kategorie unterließen das richtige Blinken.

Bei der Gruppe Busse, Lastwagen und Sprinter registrierten wir 100 Fahrzeuge. Von diesen blinkten 57 korrekt. 43 Fahrzeuge wurden hier hingegen mit einem Fehlverhalten erfasst. Insgesamt ergibt sich somit eine Fehlerquote von 35,1 Prozent, was 247 Fahrzeugen entspricht. Richtig verhielten sich 457 Fahrer, also 64,9 Prozent der gezählten Verkehrsteilnehmer.

»Die Ergebnisse für Baden-Württemberg sind allerdings nur eine Momentaufnahme«

Der ACE mit seinen rund 630.000 Mitgliedern quasi der kleine ADAC führt die Blinkaktion seit Januar diesen Jahres durch. Sie läuft im September aus. Durchgeführt werden die Zählaktionen von den ehrenamtlichen Mitarbeitern. Ausgewählt werden Kreisverkehre mit hohem Verkehrsaufkommen – »entweder morgens oder abends zu Zeiten des Berufsverkehrs«, erklärt Bärbel Mauch, die den Metzinger Standort vorgeschlagen hat.

In einem ersten Zwischenergebnis der landesweiten Erhebung 2025 in Baden-Württemberg zeigt sich laut Hübschen, dass der Kreisverkehr am Stadion ein leicht erhöhtes Fehlverhalten aufweist. Besonders auffällig sei die Gruppe der Busse, Lastwagen und Sprinter: Während diese im Landesdurchschnitt eine Fehlerquote von 30,8 Prozent erreichen, liegt der Wert in Metzingen bei 43 Prozent. Ein Lob gab es jedoch für die Rettungsdienste, Feuerwehr, Polizei oder Sozialdienste. Bei ihnen lag die Blinkquote bei 87,5 Prozent. »Die Ergebnisse für Baden-Württemberg sind allerdings nur eine Momentaufnahme und werden nach Abschluss der Erhebung im Oktober veröffentlicht, sagt Hübschen.«

Die Ergebnisse des Vorjahres belegen, dass die Autofahrer mit 24,7 Prozent am öftesten den Blinker setzen. Bei Bussen und Lastwagen sind es schon 28,8 Prozent. Bei Motorradfahrern gehen die Zahlen nochmals in die Höhe: 39,6 Prozent. Die Könige unter den Blinkmuffeln sind jedoch die Fahrradfahrer: Obwohl sie nur den Arm heben müssten, tun dies 68,7 Prozent nicht. (GEA)