Kinderkrippe zieht in Walddorfhäslach in neu gebauten Kindergarten mit ein

WALDDORFHÄSLACH. Seit einiger Zeit steigt in Walddorfhäslach der Bedarf an Plätzen für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren, wie jetzt Bürgermeisterin Silke Höflinger im Gemeinderat bekanntgab. Diese Betreuung hat seit 2007 eigentlich der Reutlinger Tagesmütterverein in Kooperation mit der Gemeinde übernommen. Im Jahr 2010 wurden schließlich auch die sogenannten Tiger-Gruppen (Tagespflege in anderen geeigneten Räumen) eingerichtet. Für diese Gruppen stellt die Gemeinde die Räumlichkeiten zur Verfügung. Sie bezahlt auch eine Platz- und Sachkostenpauschale pro Kind und Tagesmutter.

Nach der Fertigstellung des neuen Kindergartens in der ehemaligen neuapostolischen Kirche im Walddorfer Herdweg sollte auch dort eine Tiger-Gruppe einziehen. Doch wegen des Fachkräftemangels konnte der Tagesmütterverein diese Aufgabe nicht übernehmen. Die Gemeinde sprang in die Bresche und versuchte in der Folge, die erste gemeindeeigene Kinderkrippe zu installieren. Und hatte Glück. Höflinger: »Erstaunlicherweise hat es ausreichend Bewerbungen für unsere U3-Kinderkrippe gegeben.« Alle erforderlichen Stellen hätten so besetzt werden können.

Laut Höflinger sind auch bereits 11 von den 15 Kindern der Tiger-Warteliste für das Jahr 2023/24 fest angemeldet. Die Gemeinde muss nun nur noch die Entgelte für die Kinderkrippe festlegen. Sie werden wie auch für die anderen Kindergruppen nach dem Einkommen der Eltern gestaffelt werden. (GEA)