Einbrüche in Walddorfhäslach und Lichtenstein

WALDDORFHÄSLACH/LICHTENSTEIN. In Walddorfhäslach drangen am Samstagabend gegen 20.00 Uhr zwei Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Stuifenstraße ein. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen wurde die Alarmanlage ausgelöst, weshalb die Täter ohne Beute die Flucht ergriffen. Eine daraufhin sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief negativ.

In Lichtenstein verschaffte sich ein Einbrecher im Zeitraum zwischen Donnerstag, 15.30 Uhr, und Samstag, 09.30 Uhr, über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür Zugang zu einem Wohnhaus im Hangweg. Aus diesem entwendete er Wertsachen in noch unbekannter Höhe, bevor er unerkannt flüchtete.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich bei den Fällen bislang noch nicht beziffern. Die Polizei hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (pol)