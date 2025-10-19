Auto prallt auf B27-Ausfahrt bei Walddorfhäslach gegen Baum: Fahrer unverletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach ersten Erkenntnissen die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend auf der Bundesstraße 27 ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Gegen 20.30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann mit seinem Audi A4 die Ausfahrt Walddorfhäslach in Fahrtrichtung Tübingen, als er in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn abkam, ein Verkehrszeichen streifte und in der Folge gegen einen Baum prallte. Aufgrund der zunächst unklaren Unfallmeldung war neben der Polizei auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr ausgerückt.

Der junge Mann konnte jedoch noch vor Eintreffen der Rettungskräfte sein Fahrzeug unverletzt verlassen. Der Audi, an welchem Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro entstand, musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Ausfahrt Walddorfhäslach der B27 war während der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung kurzzeitig voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden am Verkehrszeichen und dem Baum lässt sich bislang nicht beziffern. (pol)