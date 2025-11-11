Heute vor 25 Jahren: FWV-Rat fühlt sich »verarscht«

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Wir schreiben den 11. November 2000. Nach der Verkehrszählung ist klar: Über die Stuttgarter Straße in Walddorf wird in Höhe des Netto-Marktes künftig ein Fußgängerüberweg mit Ampel führen – zum Besten der Schulkinder. Und zum Besten der SV-Walddorf-Kicker wurde ein Hartplatz in den Weiherwiesen zum Rasenspielfeld umgewandelt. Ein teures Unterfangen, das kommunalpolitischen Zündstoff birgt. Sind die Kosten doch ziemlich aus dem Ruder gelaufen.

"Gemeinderat Dr. Volker Riethmüller nannte es ›ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte‹: Für den in ein Rasenspielfeld umgewandelten Hartplatz muss die Gemeinde Walddorfhäslach erheblich tiefer in die Tasche greifen als zunächst vorgesehen. Ausgegangen war man anfangs von 170.000 Mark, gekostet hat der Platz nun 275.000 Mark. Der Gemeinderat genehmigte zwar die Mehrausgaben, kritisierte jedoch das Vorgehen der Gemeinde und des Sportvereins Walddorf.

Woher die Mehrkosten von über 100.000 Mark kommen, schien den Gemeinderäten bei ihrer jüngsten Sitzung nur ansatzweise klar. Vor Baubeginn im Mai dieses Jahres hatte man extra Drainage und Beregnungsanlage auf ihre Funktionsfähigkeit getestet. Nach dem Umbau gab die Beregnung jedoch den Geist auf und musste ersetzt werden. Kein Ersatz fand sich für die veralteten Bodenhülsen der Tore, weshalb man gleich zwei neue Fußballtore aufstellte. Beides zusammen kostete fast 24.000 Mark.

Gestiegen waren die Kosten jedoch auch schon mehrmals vor dem Umbau. Mark auf eine Schätzung des Sportvereins gestützt, veranschlagte die Reutlinger Firma Garten Moser mit Blick auf die Pläne 200.000 Mark. Beim Termin vor Ort stiegen die Schätzungen dann auf 223.000 Mark. Man habe vergessen, den Rand um das Spielfeld herum zu berücksichtigen, erklärte der damalige Bürgermeister Torsten Pelant.

›Ich fühl mich da verarscht‹, kritisierte FWV-Rat Volker Riethmüller. ›Das ist ein viereckiger Platz, absolut eben, und keiner kann Fläche und Maße richtig ausrechnen!‹" (GEA/ekü)