In Dettingen ist am Wochenende wieder Kunsthandwerkermarkt

DETTINGEN. Zum 30. Mal geht es auf dem Dettinger Marktplatz am Samstag, 11., und Sonntag, 12. Oktober, um das Kunsthandwerk. Die Organisatoren erwarten knapp 80 Marktteilnehmer, darunter etwa 30 neue Aussteller, die die Vielfalt des Kunsthandwerks am Samstag von 13 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr zeigen. Dazu zählen Stücke aus Holz, Origami, Betonkunst, Gartenkeramik, Seifen oder gefilzte Accessoires. Außerdem sind Designerschmuck und Upcycling-Waren im Angebot.

Im Bürgerhaus zeigen vier Kunsthandwerker und Kunsthandwerkerinnen ihre Fertigkeiten: Porzellanmalerei, Occhi-Arbeiten sowie die Drechslerei von Stiften. In der Großen Lammstube des Bürgerhauses steht die Malerei im Mittelpunkt. Dort können die Besucher Gemälde in Acryl- und Naturfarben ansehen und erwerben. Die beiden Künstlerinnen bieten zudem Mitmachaktionen an.

Der Markt enthält nicht nur eine Fülle von Produkten, sondern an vielen Ständen auch kleine Aktionen speziell für Kinder. Für sie gibt es auch ein Bungee-Trampolin. Am Sonntag wird das Spielmobil auf dem Uhlandplatz stehen.

Am Sonntag findet außerdem der Bürgerinfotag zu aktuellen Themen und Projekten der Gemeinde statt. Die Gemeindeverwaltung und die Räte stehen dort Rede und Antwort. Am Sonntag haben zudem die Dettinger Einzelhändler von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Auch das Heimatmuseum ist von 11 bis 17 Uhr für Besucher zugänglich und bietet Einblicke in die Geschichte der Region. (pm)