77-Jähriger stirbt nach Schwelbrand in Dettinger Wohnung

DETTINGEN. In einem Wohnhaus in Dettingen ist am Donnerstagnachmittag nach einem Brandgeschehen der 77-jährige Bewohner tot aufgefunden worden. Eine Zeugin hatte gegen 17.30 Uhr nach dem Rechten geschaut, da sie den Senior zuvor mehrere Tage nicht erreicht hatte. Bei dem Mann konnte in der Folge nur noch der Tod festgestellt werden.

Durch die Feuerwehr wurde der Schwelbrand in den Wohnräumen gelöscht und diese durchlüftet. Der Zeitpunkt des Brandausbruchs sowie die Ursache sind noch unbekannt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)