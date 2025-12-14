Felix Schiffner möchte Bürgermeister werden, weil sich »Dettingen lohnt«

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Bereits im September hatte Felix Schiffner bekannt gegeben, Nachfolger von Bürgermeister Michael Hillert werden zu wollen. Nun ist’s offiziell: Mit dem Beginn der Bewerbungsfrist, exakt eine Minute nach 24 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag, hat der 46-Jährige seine Unterlagen in den Briefkasten des Dettinger Rathauses eingeworfen. Das ist seit sieben Jahren sein Arbeitsplatz als Ortsbaumeister, und er würde gerne, so seine Aussage, noch mehr Verantwortung in der Gemeinde übernehmen und sie gemeinsam mit den Mitarbeitern der Verwaltung, den Bürgern, Vereinen und Unternehmern weiter voranbringen.

Die Gemeinde und er würden zusammenpassen, er kenne die Strukturen und wisse, was den Ort ausmache: »Dettingen lohnt sich« heißt denn auch das Motto von Felix Schiffner, das ihn bis zur Wahl am 8. März durch den Wahlkampf tragen wird. Der studierte Bauingenieur hat zwar keine Ausbildung in der Verwaltung, aber er kenne die Arbeit in und mit der Kommune aus verschiedenen Perspektiven sehr gut: Seinen Zivildienst absolvierte Schiffner auf dem Bauhof seiner Heimatgemeinde Riederich, dort wurde er mit gerade Mal 20 Jahren 1999 in den Gemeinderat gewählt und war dort zwei Perioden aktiv. »Stimmenkönig« Felix Schiffner wirkte als erster stellvertretender Bürgermeister. Zudem arbeitete der 46-Jährige als Projektleiter in einem Planungsbüro, das viel für Kommunen tätig ist.

Aus der zweiten in die erste Reihe

Der Vater von zwei Söhnen im Alter lebt in Metzingen und möchte bewusst aus der zweiten Verwaltungsreihe in die erste treten. »Als Ingenieur sucht man nach Lösungen«, erklärt er und das sehe er durchaus als Vorteil an, um eine Gemeinde wie Dettingen zu führen. Ob einst als Gemeinderat oder derzeit in der Verwaltung könne man seinen Beitrag leisten, die Welt ein kleines bisschen zu verändern – das wolle er künftig gerne als Bürgermeister tun. (GEA)

www.felix-schiffner.de