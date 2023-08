Halbseitige Sperrung: Arbeiten an Straßenmarkierung auf B312 bei Riederich

Bitte aktivieren Sie Javascript

RIEDERICH. Das Regierungspräsidium Tübingen hat Anfang April die Arbeiten für die Einfädelungsstreifen an der B312 im Bereich der Anschlussstelle zur L 374 bei Riederich abgeschlossen und eine vorübergehende Freigabemarkierung aufgebracht. Im Zeitraum von Donnerstag, 31. August, bis Samstag, 2. September, wird nun die Dauermarkierung aufgebracht. Um die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmenden zu minimieren, werden die Arbeiten in zwei Nachteinsätzen jeweils von 20 Uhr abends bis 6 Uhr morgens durchgeführt.

In der ersten Bauphase wird die Endmarkierung am neuen Einfädelungsstreifen in Fahrtrichtung Reutlingen am Ausfädelungsstreifen Richtung Riederich in Fahrtrichtung Reutlingen und an Teilen des Mittelstreifens aufgebracht. Die Arbeiten werden unter halbseitiger Sperrung der Bundesstraße durchgeführt. Der einspurig geführte Verkehr in Fahrtrichtung Reutlingen wird innerhalb der Baustelle verschwenkt und die zulässige Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer reduziert. Der Verkehr in Fahrtrichtung Stuttgart wird an der Anschlussstelle Metzingen/Nordtangente über die Stuttgarter Straße nach Riederich geleitet und an der Anschlussstelle Riederich wieder auf die B 312 geführt.

Der Einfädelungsstreifen in Fahrtrichtung Reutlingen ist komplett gesperrt. Der Verkehr auf der L 374 in Fahrtrichtung Reutlingen wird über Riederich/K 6762 Richtung Metzingen geführt und über die Nordtangente in Metzingen auf die B 312 geleitet. Ebenso komplett gesperrt ist der Ausfädelungsstreifen Richtung Riederich/Mittelstadt in Fahrtrichtung Reutlingen. Der Verkehr in Richtung Riederich/Mittelstadt wird auf der B 312 an der Anschlussstelle Riederich vorbeigeführt und über die Anschlussstelle Metzingen/Nordtangente in Richtung Riederich/Mittelstadt geleitet.

In der zweiten Bauphase wird die Endmarkierung am neuen Einfädelungsstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart und an Teilen des Mittelstreifens aufgebracht. Der Verkehr auf der Bundesstraße kann während der Arbeiten in dieser Bauphase in beiden Fahrtrichtungen aufrechterhalten werden. Dabei wird der Verkehr auf der B 312 halbseitig mit einer Ampel an der Baustelle vorbeigeführt.

Der Einfädelungsstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart ist während der zweiten Bauphase komplett gesperrt. Der Verkehr auf der L 374 in Fahrtrichtung Stuttgart wird über Riederich/K 6762 in Fahrtrichtung Metzingen geführt und über die Nordtangente in Metzingen auf die B 312 geleitet. Der Ausfädelungsstreifen Richtung Riederich/Mittelstadt in Fahrtrichtung Reutlingen bleibt auch in der zweiten Bauphase komplett gesperrt.

Der Verkehr in Richtung Riederich/Mittelstadt wird auf der B 312 an der Anschlussstelle Riederich vorbeigeführt und über die Anschlussstelle Metzingen/Nordtangente in Richtung Riederich/Mittelstadt geleitet. (pm)