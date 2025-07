Nach Einbruch in Riederich: Verdächtiger wenig später festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REIDERICH. Wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls in eine Privatwohnung sowie der illegalen Einreise ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und eine auf die Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität spezialisierte Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen, mit Sitz in Tübingen, gegen einen 48 Jahre alten Mann, der am frühen Sonntagmorgen in Riederich festgenommen werden konnte, berichtet die Polizei. Er befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Am Sonntag, gegen 1.45 Uhr, hatte eine Anwohnerin in einem Zweifamilienhaus lautstarke Geräusche aus der darunterliegenden Wohnung wahrgenommen und die Polizei verständigt. Unmittelbar beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte flüchteten zwei Männer auf der Gebäuderückseite über ein Gartengrundstück. Offenbar hatte sich das Duo zuvor gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft, diese durchsucht und Gegenstände entwendet.

Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der 48-Jährige wenig später in einem Garten angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Bei dem Mann wurde mutmaßliches Diebesgut und Einbruchswerkzeug, das er offenbar zuvor weggeworfen hatte, aufgefunden und sichergestellt. Die Fahndung nach seinem Komplizen verlief bislang erfolglos.

Bei den nachfolgenden Ermittlungen ergab sich zudem der Verdacht, dass sich der einschlägig vorbestrafte Mann illegal im Bundesgebiet aufhält.

Der Beschuldigte wurde am Montagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der georgische Staatsangehörige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen, insbesondere zum zweiten Tatverdächtigen, dauern an. (pol)