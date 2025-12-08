Riederich präsentiert sich selbstbewusst auf neuer Homepage

Bitte aktivieren Sie Javascript

RIEDERICH. Warme Farben, ansprechende Bilder und viel Übersicht: Die Gemeinde Riederich hat ihre Homepage neugestaltet – optisch wie auch inhaltlich. Vorbei sind die Zeiten, als dunkles Grün und Gelb dominierten, kaum Fotos den Internetauftritt begleiteten und die Benutzerfreundlichkeit nicht sehr hoch war. Wann die alte, antiquiert wirkende Homepage genau entstanden war, könne laut Bürgermeister Tobias Pokrop niemand mehr wirklich sagen. »Sie war zu lange im Netz, das war uns bewusst«, erklärt er. Der Internetauftritt sei alles andere als zeitgemäß gewesen. »Darauf waren wir wirklich nicht stolz«. Aber, das gibt Pokrop zu: Man habe aufgrund des Mitarbeitermangels viele Aufgaben nicht zügig erledigen können. »Die Homepage hat danach geschrien, aber nicht so laut wie andere Themen«, gibt er zu.

Nun ist sie also da, die moderne Homepage, und der Bürgermeister ist stolz darauf: »Es ist uns etwas Tolles gelungen.« Dieses Selbstbewusstsein ist gleich auf der Startseite zu sehen: »Riederich - Hier surfe Ich«, ist dort zu lesen. Wichtige Themen und aktuelle Nachrichten sind aufgelistet und können unkompliziert und vor allem barrierefrei angeklickt werden – vom Black Friday beim Holzverkauf bis zu den Öffnungszeiten der öffentlichen Einrichtungen über Weihnachten und den Jahreswechsel. Wer das Amtsblatt sucht, wird schnell fündig. Und auch die Themen Rathaus und Service fallen auf den ersten Blick ins Auge.

Alles anders auf der Homepage

Beim Bereich Leben und Arbeiten habe man sich etwas Besonderes einfallen lassen, wie Pokrop erklärt: Die Nutzer stoßen bei der Suche nach den einzelnen Rubriken auf Adjektive. Unter dem Wort »fleißig« sind die Unternehmen im Ort aufgeführt und unter »aktiv« die Grill- und Bolzplätze sowie Hallen. Der größte Unterschied zur Vorgänger-Homepage? »Einfach alles«, meint der Bürgermeister und lacht.

Schon vor einiger Zeit sei die Gemeinde über einen Workshop bei einem Profiunternehmen in den Prozess eingestiegen. In einem ersten Schritt hätten sich die Mitarbeiter des Amts für Zentrales und Bürgerservice und er damit beschäftigt, was Riederich ausmache. Die Gemeinde liege nicht an einem Fluss und habe auch keine markanten Gebäude, aber: Man habe das Ich in RiederIch. Entsprechend wurde das Logo der Kommune neugestaltet und das Ich taucht nun in vielfältiger Form auch auf der Homepage auf: »RiederIch – hier klicke ich« heißt es unter anderem.

Von Mitarbeitern mit Leben gefüllt

Das Grundgerüst des Internetauftritts habe schnell gestanden, in den vergangenen Wochen seien dann laut Pokrop die verschiedenen Kategorien von den Mitarbeitern mit Leben gefüllt worden – das habe viel Zeit in Anspruch genommen. Zeit müssen sich auch die Riedericher nehmen, um ihren Ort neu zu entdecken – die neue Homepage lädt auf jeden Fall dazu ein. (GEA)