82-Jähriger Fahrradfahrer prallt in Riederich gegen Müllauto

RIEDERICH. Noch unklar ist der genaue Hergang eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag in der Metzinger Straße. Gegen 14.30 Uhr war dort ein 49-Jähriger mit einem Müllfahrzeug unterwegs, um die bereitgestellten Abfallbehälter zu leeren. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr er dabei mit Schrittgeschwindigkeit hälftig auf dem Gehweg und stoppte dazu den Mercedes Lkw immer wieder. In diesem Zusammenhang kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden, 82 Jahre alten Fahrradfahrer, der hierdurch mit seinem Rad auf die Fahrbahn stürzte. Der Mann kam mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaß in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen zum Unfall übernommen. (pol)