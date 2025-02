ESC-Vorentscheid: Riedericher im Halbfinale?

24 Einzelkünstler oder Gruppen kämpfen in der TV-Show »Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?« um das Ticket zum Eurovision Song Contest in Basel. Die ARD hat sich für den ESC-Vorentscheid in diesem Jahr mit RTL und Stefan Raab zusammengetan, um einen geeigneten Kandidaten zu finden. Daher teilen sich die Sender die insgesamt vier Live-Shows auf. Moderiert werden sie von Barbara Schöneberger. Nach zwei Vorrunden-Shows steht am 22. Februar (20.15 Uhr/RTL) das Halbfinale an, das Finale am 1. März (20.15 Uhr/ARD).

In den Shows müssen sich die Kandidaten einer Jury stellen, in der neben Raab noch Moderator Elton und Sängerin Yvonne Catterfeld einen festen Platz haben. Hinzu kommen wechselnden Gastjuroren. In den ersten drei Sendungen entscheidet allein die Jury, welche Acts jeweils eine Runde weiterkommen. Im Finale entscheidet das Publikum, welcher Beitrag Deutschland beim ESC vertritt. (GEA)