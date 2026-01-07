Dritte Kandidatin in Dettingen: Christine Kullen will Bürgermeisterin werden

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Der Kreis derjenigen, die die Nachfolge des ausscheidenden Bürgermeisters Michael Hillert antreten wollen, wird immer größer: Am Mittwoch reichte Christine Kullen als dritte, parteilose, Interessentin ihre Unterlagen ein. Die 56-Jährige Diplom-Verwaltungswirtin verfügt über rund 30 Jahre Verwaltungs-, Führungs- und kommunalpolitische Erfahrung. Seit 2021 ist sie Bürgermeisterin der Stadt Kirchheim/Teck und verantwortet die Bereiche Soziales, Kultur, Bildung und Recht.

Die Bewerbung für die Stelle als Bürgermeisterin in der 10.000-Einwohner Gemeinde Dettingen sei für sie, wie sie in einem Telefongespräch betont, ein logischer Schritt: Sie wolle gerne die volle Verantwortung für eine Gemeinde tragen. Dettingen habe sie seit dem Sommer mehrfach besucht und sie sei sich deshalb sicher: »Die Gemeinde passt zu mir, sie hat mein Herz sehr berührt.«

Das sei einerseits der Lage geschuldet, aber auch die Infrastruktur, das starke Miteinander, die lebendigen Vereine, die Menschen und die Wirtschaft hätten sie begeistert. »Ich habe Dettingen als sehr offene Gemeinde erlebt«, betont Kullen. Die Herausforderung, die Gemeinde mit ihren vielen Potenzialen in die Zukunft zu führen, würde sie gerne annehmen. »Dafür bringe ich meine Erfahrung, meine Gestaltungsfreude und meine Fähigkeit zur Zusammenarbeit ein.«

Kontakte Knüpfen

Sie möchte eine Bürgermeisterin sein, die zuhört, vermittelt und mit den Menschen auf Augenhöhe arbeitet: »Politik lebt vom Vertrauen, vom Gespräch und vom gemeinsamen Gestalten.« Unter dem Motto »Miteinander Zukunft schaffen – Dettingen 2034« werde sie in den kommenden Wochen den Dettingern bei verschiedenen Terminen ihr Leitbild vermitteln und Kontakte knüpfen.

Die Bürgermeisterwahl in Dettingen findet am Sonntag, 8. März statt, eine eventuelle Stichwahl ist für Sonntag, 22. März terminiert. (GEA)