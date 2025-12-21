Zweiter Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Dettingen

Alexander Rukeltukel - hier das abfotografierte Bild von seinem Flyer - will Bürgermeister in Dettingen werden.

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Am Sonntag, 8. März, wird in Dettingen ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt. Amtsinhaber Michael Hillert tritt nach 24 Jahren nicht mehr an. Ortsbaumeister Felix Schiffner hat bereits im September seine Kandidatur angekündigt. Am Wochenende ist ein zweiter Mann auf den Plan getreten: Alexander Rukeltukel hat mit Flyern in Briefkästen seine Ambitionen auf den Posten des Rathaus-Chefs bekannt gemacht.

»Anpacken. Verändern. Voranbringen.«, steht auf dem Flyer von Rukeltukel. Er sei in Dettingen aufgewachsen und habe seine Schulzeit hier absolviert, schreibt er. Er habe eine Ausbildung im Handwerk und der Industrie gemacht und sich durch den Besuch auf der Meisterschule weitergebildet. Und: Er sei ein Familienmensch und »fest in unserer Gemeinde verwurzelt«.

In vier Punkten umreißt er, wofür er stehe. Erstens: »Veränderung an der Basis - nah an den Bürgerinnen & Bürgern«. Zweitens: »Zukunft gestalten - neue Perspektiven für alle Generationen.« Drittens: »Anpacken - für ein lebendiges, starkes und gemeinschaftliches Dorf.« Viertens: »Verantwortung übernehmen - mit Offenheit und Bodenständigkeit.« Sein Ziel: »Dettingen gemeinsam positiv entwickeln, Chancen nutzen und unsere Heimat noch lebenswerter machen.«

Die Bewerbungsfrist endet am Montag, 9. Februar, um 18 Uhr. Die Kandidatenvorstellung ist am Dienstag, 24. Februar, um 19.30 Uhr, in der Schillerhalle. Eine eventuelle Stichwahl ist am Sonntag, 22. März. (GEA)