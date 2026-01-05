Baumfällarbeiten an Dettinger B28 - Straße am Donnerstag halbseitig gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Das Regierungspräsidium Tübingen lässt seit Ende September 2025 den Anschluss »Bleiche« südlich von Dettingen an der Erms im Verlauf der B 28 umbauen. Durch die Maßnahme soll die Leistungsfähigkeit und die Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich verbessert werden. Ziel ist es, die Unfallhäufungsstelle zu beseitigen.

Bestandteil des Vorhabens ist der Umbau der Einmündung der Uracher Straße in die B 28. Diese schließt zukünftig weiter südlich an die B 28 an. Durch den Umbau wird der Fahrstreifen des Rechtsabbiegers der B 28 von Bad Urach kommend nach Dettingen an der Erms weiter nach Süden verschoben. Zur Baufeldfreimachung für den Rechtsabbieger und zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit ist es erforderlich, einzelne Bäume und Teilbereiche der Sträucher parallel zur B 28 zu entfernen.

Die Arbeiten umfassen das Fällen und Häckseln von Bäumen sowie das Entfernen von Sträuchern im zukünftigen Baufeld. Um den Entfall dieser Gehölze zu kompensieren, finden Neupflanzungen von Bäumen und Sträuchern entlang der B 28 statt.

Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, werden die Arbeiten innerhalb eines Tages abgeschlossen.

Verkehrsführung:

Während der Fäll- und Häckselarbeiten der Bäume und Sträucher wird die B 28 halbseitig gesperrt und der Verkehr mit Hilfe einer mobilen Ampelanlage in beiden Fahrtrichtungen an der Arbeitsstelle vorbeigeführt.

Diese Arbeiten sind für Donnerstag, 8. Januar 2026, außerhalb der Hauptverkehrszeit geplant, um die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmenden zu minimieren.

Das Regierungspräsidium Tübingen bittet die Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die mit der Maßnahme zusammenhängenden Beeinträchtigungen.

Hintergrundinformationen:

Weitere Informationen zu den einzelnen Vorhaben im Ermstal können auf der Projektwebsite des Regierungspräsidiums Tübingen abgerufen werden:

