Dreimal Dettingen im SWR zu sehen

DETTINGEN. 365 Nachrichtentage und drei Bundesländer (Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland) bilden die Grundlage für »Augenblicke 2025 – Der SWR-Jahresrückblick«. Die Sendung von Redakteur Michael Leupold schaut zurück auf die Ereignisse 2025, die den Südwesten in den vergangenen zwölf Monaten bewegt, überrascht und manchmal auch zum Schmunzeln gebracht haben. Rund 70 besondere Themen haben es bis Redaktionsschluss in der vergangenen Woche in die knapp 45-minütige Sendung geschafft.

Ein Augenblick in der Sendung ist die Arbeit des Dettinger Vereins »Ermstal hilft«, welcher sich mit großem Engagement für die durch den russischen Angriffskrieg betroffenen Menschen einsetzt. Ausgestrahlt wird der Jahresrückblick am zweiten Weihnachtsfeiertag, Freitag, 26. Dezember, um 18 Uhr im SWR Fernsehen.

Neben dieser Erstausstrahlung gibt es noch zwei Wiederholungen, bei denen Dettingen vertreten ist. In »Weihnachtliche Restlesküche – nix übrig lassa!« am ersten Weihnachtsfeiertag, Donnerstag, 25. Dezember, um 16 Uhr, zeigt Rößle-Küchenchef Stephan Schlecht, was man aus den Resten des traditionellen Weihnachtsessens mit Würstchen und Kartoffelsalat nach dem Heiligen Abend herstellen kann.

Und im Spielfilm »Die Bestatterin« am Samstag, 3. Januar, um 21.50 Uhr, zeigt sich die Schönheit von Dettingen in einigen Panoramaaufnahmen. Alle Sendungen werden spätestens nach der Ausstrahlung auch in der ARD-Mediathek abrufbar sein. (eg)