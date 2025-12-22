Mann muss nach Prügelei in Dettingen Führerschein abgeben

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Noch unklar sind die Hintergründe für eine Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag im Sommerbergtraufweg. Dort waren auf einem Grillplatz kurz nach 17 Uhr zwei alkoholisierte Männer zunächst in einen verbalen Streit geraten. Im weiteren Verlauf soll ein 38-Jähriger einen 39 Jahre alten Mann mit einem Faustschlag und einer Bierflasche im Gesicht verletzt haben.

Während der Verletzte eine medizinische Untersuchung ablehnte, entfernte sich der 38-Jährige mit seinem Wagen von der Örtlichkeit. Eine verständigte Streifenwagenbesatzung traf ihn kurz darauf an seiner Anschrift an. Ein Vortest ergab bei ihm eine deutliche Alkoholisierung. Der Mann musste daraufhin neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (pol)