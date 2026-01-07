Nach schwerem Unfall: Dettinger CVJM sammelt wieder Christbäume

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Die Nachricht hatte es vor einem Jahr in die landesweiten Nachrichten geschafft: Bei der traditionellen Christbaumsammelaktion des CVJM in Dettingen waren fünf Personen im Alter zwischen 15 und 26 Jahren von einem Traktor gestürzt, ein 14-jähriges Mädchen wurde schwer am Kopf verletzt. Der Schock bei Verantwortlichen wie auch den Teilnehmenden saß tief, auf Reflexion folgte Reaktion: Die Traditionsveranstaltung findet am Samstag, 10. Januar, nach einem überarbeiteten Sicherheitskonzept wieder statt, ab 13 Uhr werden im gesamten Gemeindegebiet ausrangierte und vom Schmuck befreite Weihnachtsbäume eingesammelt.

»Wir sind rückblickend immer noch sehr betroffen, dass es letztes Jahr zu diesem Unfall gekommen ist«, schreibt Manuel Euchner auf Anfrage des GEA im Namen des CVJM-Vorstandsteams. Stets habe man auf die Sicherheit großen Wert gelegt, schon immer sei das Tragen von Sicherheitswesten beispielsweise Pflicht gewesen. Nun habe man nach intensiven Gesprächen nachjustiert, so Euchner: Die Zahl der Fahrzeuge wurde von sechs auf sieben erhöht, die Teams würden dadurch kleiner und müssten dadurch weniger Material einsammeln. Auf den Fahrzeugen dürfen, so die explizite Anweisung, Personen nur in absolut notwendigen Situationen stehen und wenn, dann müssen die Traktoren stehen. Und: »Diese Personen werden besonders eingewiesen.« Seit jeher seien vor dem Start die Teilnehmenden über die Vorgehensweise informiert und mögliche Gefahrenquellen angesprochen worden. Diese Sensibilisierungsphase werde intensiviert. Es solle sich laut Euchner keine Routine einschleichen.

Die Sammlung wird seit Jahrzehnten vom Dettinger CVJM durchgeführt und sollte auch im Jahr eins nach dem Unfall stattfinden, darin sei man sich einig gewesen: »Diese Aktion ist uns sehr wichtig, da sie eine große Tradition bei uns im Verein und auch im Ort hat«, heißt es in dem Schreiben. Auch das vor einem Jahr verunglückte Mädchen könne es sich, so Euchner, vorstellen, wieder mitzumachen. Sie habe, so seine Auskunft, das Krankenhaus nach dem Unfall schnell wieder verlassen können und es seien keine Verletzungen oder bleibende Schäden zurückgeblieben. »Dafür sind wir sehr dankbar«, macht er deutlich. Die Polizei hatte vor einem Jahr die Ermittlungen aufgenommen und eine Reihe von möglichen Verstößen mit dem Ergebnis untersucht, dass der damals 35-jährige Fahrer des Traktors eine Strafe in, so Euchner, geringer Höhe zahlen musste.

Um die 50 Helfende bis ins Erwachsenenalter hinauf, der Hauptteil sei erfahrungsgemäß zwischen 15 und 19 Jahre, machen sich am Samstag ab 13 Uhr im Gemeindegebiet auf den Weg, die abgeschmückten Weihnachtsbäume einzusammeln – sie sollen an den Straßenrand deponiert werden. Wer möchte, kann den Teams persönlich eine Spende überreichen oder überweisen. Der Erlös der Aktion kommt jeweils zur Hälfte den Dettinger Missionaren und Missionsfamilien in aller Welt sowie der hauptamtlichen Stelle der Kinder- und Jugendarbeit des örtlichen CVJM zu. Angesiedelt ist die Sammelaktion bei den Mädchenkreisen und Jungenschaften, wobei sie von CVJM-Mitgliedern jeden Alters unterstützt wird. (GEA)

www.cvjm-dettingen.de