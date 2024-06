Die Walddorfhäslacher Gewerbeschau stößt auf großes Interesse

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Ein sehr abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm stellte am Sonntag der Walddorfhäslacher Gewerbeverein bei seiner Gewerbeschau, der »Bullenbank Open«, auf die Beine.

Schon am späten Vormittag schauten sich viele Leute bei idealem Festwetter die beachtliche Bandbreite der Betriebe in dem Gewerbegebiet auf der Höhe vor den Toren Walddorfs an.

Sehr stimmungsvoll eröffnete der Kinderchor der Gustav-Werner-Gemeinschaftsschule die Veranstaltung. Die Songs der Kinder verzauberten das große Publikum, das begeistert mitsang und mitklatschte. Mit Michael Donth und Manuel Hailfinger war auch die Politprominenz schon bei der Eröffnung vor Ort. Danach führte der Vorsitzende des Gewerbevereins, Michael Necker, die beiden Bundes- und Landtagsabgeordneten durch die Gewerbeschau.

Kunstwerke mit der Kettensäge

Begeisternde Auftritte in der »Live Area« hatten die Teendance- wie die Hobby-Horsing-Gruppe des SV Walddorf. Auf viel Interesse stieß auch der Walddorfhäslacher Christian Beck, der mit seinen Kettensägen aus Holzstämmen beeindruckende Kunstwerke fertigt.

Der Gewerbeverein hatte sich zudem ein reichhaltiges Kinderprogramm überlegt. So gab es für die Kleinen beispielsweise Ponyreiten, Baggergeschicklichkeitsspiele, einen Stapler- und Traktorparcours und ein Bungee-Trampolin. (GEA)