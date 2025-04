19-jähriger Motorradfahrer bei Vorfahrtunfall in Häslach leicht verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Leicht verletzt wurde ein 19 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend an der Einmündung Walddorfer Straße / Altenrieter Weg im Ortsteil Häslach ereignet hat. Ein 19-Jähriger war gegen 21 Uhr mit seinem VW Polo auf dem Altenrieter Weg in Richtung Walddorfer Straße unterwegs. Das berichtet die Polizei.

An der Einmündung bog er, ohne auf die Verkehrszeichen zu achten, nach links in die vorfahrtsberechtigte Walddorfer Straße ein. Im Kreuzungsbereich kam es dabei zur Kollision mit einer aus Richtung Walddorf heranfahrenden Suzuki. Deren 19-jähriger Fahrer stürzte dabei und musste in der Folge von der Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens behandelt werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf knapp 5.000 Euro geschätzt. (pol)