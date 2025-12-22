Walddorfer Liederkranz-Chöre stimmen auf Weihnachten ein

Der Kinderchor des Liederkranzes hatte auf dem Molkereiplatz seinen von viel Beifall gekrönten Auftritt. FOTO: RUOF

WALDDORFHÄSLACH. »Lust auf gute Noten« lautet das Motto der Chöre des Liederkranzes Walddorf. Und diesem Motto wurden alle vier Chöre am Samstagabend auf dem Molkereiplatz gerecht, denn es gab tatsächlich eine ganze Menge gute Noten zu hören.

Perfekte Bedingungen: Nicht zu kalt, nicht zu warm, Weihnachtsillumination ringsum und der Molkereiplatz voll mit Menschen, die Freude am Singen und am Zuhören oder an beidem haben, denn mit »Oh, du fröhliche« klang das Open-Air-Konzert aus.

Den Anfang machten die Jüngsten unter der Leitung von Stefanie Wörz – zuerst die Kleinsten bis zum Alter von sechs Jahren, danach dann die älteren, die schon in der Grundschule sind. Aber ganz gleich, ob »Dezemberzeit«, »Ich bin ein kleiner Schneemann«, »Es ist für uns eine Zeit angekommen« oder »Kommt, ruft es von den Bergen«: Die Freude am Singen war allen anzumerken und Eltern und Großeltern waren gleichermaßen stolz.

»Wenn jemand in der Jugend die Freude am Singen entdeckt hat, kommt er wieder zurück«

Der Zulauf zum Kinderchor ist enorm, weiß die Liederkranz-Vorsitzende Dorothe Fischer. "Wir haben zwischen 50 und 75 in den beiden Altersgruppen. "Unsere Dirigentin betreut sie mit Hingabe. Geübt wird einmal die Woche." Danach folgte der Frauenchor mit "guten Abend, schönen Abend", "Durch die Nacht, scheint a liacht" und "A star shines bride".

Im Anschluss waren die Männer dran mit »Freu Dich oh Erd«, »Heut ist ein Tag der Freude« und »Auf den Feldern klingen Lieder«. Wieder einmal am Start war der Projektchor des Vereins, der, wie Dorothe Fischer erzählte, im vergangenen Jahr im April Premiere feierte und aus dem der Wunsch entstand, noch viele weitere Male aufzutreten, so wie beim Weihnachtskonzert heuer oder an der Frühjahrsfeier 2026. Der noch junge Chor sang »Christmas in the old mans hat« und »Thats Christmas«.

»Der Projektchor ist gedacht, für Sängerinnen und Sänger mit einer gewissen Schwellenangst gegenüber einem jahrelang zusammen auftretenden Chor«, sagt die Vorsitzende. Es sei nicht so ganz einfach zu entdecken, was Singen bedeutet: »Es ist schon eine Leistung, wenn man vorne steht und seine Stimme halten muss.«

Vor zwei Jahren feierte der Liederkranz sein 150. Jubiläum, was damit wahrlich auf eine lange Sangestradition in Walddorf hindeutet. 120 aktive Sängerinnen und Sänger zählt der Verein, dazu kommen noch die Fördermitglieder.

Da liegt der Gedanke an Nachwuchsmangel eigentlich fern, aber auch in Walddorf ist der Übergang vom Kinder- zum Erwachsenenchor kein Selbstläufer. »Viele, vor allem die Jungs, wenn sie in den Stimmbruch kommen«, brechen irgendwann weg, sagt Dorothe Fischer.

»Aber«, so fügt sie hinzu, »wenn jemand in der Jugend die Freude am Singen entdeckt hat, kommt er irgendwann wieder zurück«, ist ihre Erfahrung.

Erfolgreich ist der Liederkranz mit dem Weihnachtskonzert auf dem Molkereiplatz. 2022 – nach Corona – gestartet, erfreut es sich steigender Beliebtheit als stimmungsvoller Einstieg in die Weihnachtstage. (GEA)