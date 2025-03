Wegen Sekundenschlaf: Auto kracht auf B464 bei Walddorfhäslach in Gegenverkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Zwei Verletzte, hoher Sachschaden und eine Straßensperrung sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 464 ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Gegen 14.30 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Peugeot die Bundesstraße von Walddorfhäslach in Richtung Dettenhausen. Ein paar hundert Meter nach dem Abzweig zur Landesstraße 388 geriet der 55-Jährige laut eigenen Aussagen aufgrund von Sekundenschlaf auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort seitlich mit dem Volvo eines 68-Jährigen, der in Richtung Walddorfhäslach unterwegs war.

In Folge des Zusammenstoßes kamen beide Pkw von der Fahrbahn ab und kamen in der angrenzenden Böschung zum Stillstand. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer sowie die 51-jährige Beifahrerin im Volvo leicht verletzt und vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Beide Fahrzeuge, an welchen Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 13.000 Euro entstanden ist, mussten abgeschleppt werden. Die B464 wurde in dem Bereich bis 17 Uhr voll gesperrt. (pol)