Walddorfhäslach geht Partnerschaft mit französischer Gemeinde ein

Im Mai 2024 besuchte eine Delegation aus Walddorfhäslach die französische Partnergemeinde in spe. In der Bildmitte Bürgermeisterin Silke Höflinger. Eingerahmt wird sie von ihrer französischen Amtskollegin Dany Coineau (links) und der Leiterin des Partnerschaftskomitees von Mignaloux-Beauvoir Roselyne Havet (rechts).

WALDDORFHÄSLACH. Was lange währt, wird endlich gut. Schon 2020 suchte Walddorfhäslach eine französische Partnergemeinde. »Doch dann kam Corona und drei Jahre lang lag das Ganze auf Eis«, erzählt Bürgermeisterin Silke Höflinger. Doch jetzt hat es geklappt. Im Juni soll der Partnerschaftsvertrag mit Mignaloux-Beauvoir in Walddorfhäslach offiziell unterzeichnet werden.

Die französische Gemeinde liegt südöstlich von Poitiers in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie ist etwa so groß wie Walddorfhäslach und gehört zum Département Vienne. Hauptsehenswürdigkeiten im Ort sind die historische Kirche von Mignaloux-Beauvoir und das Schloss Cigogne, das im 17. Jahrhundert erbaut wurde.

Im Mai 2024 wurde die Partnerschaft fixiert

Im Juli 2023 besuchte erstmals eine Delegation aus Walddorfhäslach Mignaloux-Beauvoir. Im November kam es dann zum Gegenbesuch der französischen Gäste. Danach war klar, beide Orte wollen Grenzen überwinden und Partner werden. Im Mai 2024, so berichtet Höflinger, sei schließlich die Gemeindepartnerschaft fixiert worden.

Die beiden Gemeinden haben einiges gemeinsam. Nicht nur die Größe passt, bei Mignaloux-Beauvoir handelt es sich ebenfalls um eine Doppelgemeinde und beide Orte liegen in der Nähe einer sehr alten und renommierten Studentenstadt. Die Universität in Poitiers ist eine der ältesten in Frankreich und nach der Universität Paris die zweitwichtigste Hochschule des Landes.

Austausch im Jahresrhythmus

Zwölf Vertreterinnen und Vertreter der Partnergemeinde Mignaloux-Beauvoir aus Frankreich werden am 5. Juni nach Walddorfhäslach reisen. »Im Rahmen dieses Besuches, für den wir wieder ein schönes Rahmenprogramm gestalten, wird auch die Partnerschaft in Form der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde besiegelt«, erklärt Höflinger. Dieser offizielle Akt ist auf den 6. Juni terminiert.

Im Jahresrhythmus soll der enge Austausch zwischen beiden Orten weitergehen. Höflinger: »In einem Jahr fahren wir nach Frankreich, im darauffolgenden Jahr kommen die Franzosen zu uns.« Die Bürgermeisterin freut sich bereits auf die Reise ins Nachbarland, denn »wir wurden in Frankreich immer sehr gut aufgenommen«. Sie hofft, dass die Partnerschaft auch auf Vereinsebene mit Leben gefüllt wird.

Gemeinde sucht noch Unterkünfte für die französischen Gäste

In Walddorfhäslach kümmert sich ein Komitee um die Gemeindepartnerschaft. Ihm gehören neben Höflinger auch Olfert Alter, Roswita Decker-Röckel, Frieder Klein, Maximilian Rapp sowie Emil Veit an. Sie kümmern sich um die Unterbringung der französischen Gäste im Juni. Allerdings stehen noch nicht alle Unterkünfte bereit. »Wir würden uns freuen, wenn sich Interessierte zur weiteren Aufnahme von sechs unserer zwölf französischen Freunde bereit erklären würden«, meint Höflinger.

Verständigungsprobleme fürchtet die Bürgermeisterin nicht. Wer kein Französisch spreche, könne sich mit den Gästen sicher auch auf Englisch oder Deutsch gut unterhalten. Vor allem Roselyne Havet, die das französische Partnerschaftskomitee leitet, spreche sehr gut Deutsch.

»Uns ist es sehr wichtig, dass wir eine solche Partnerschaft mit einer französischen Gemeinde aufbauen«, sagt Höflinger. Die Bürgermeisterin denkt dabei schon einen Schritt weiter. Vielleicht könne Walddorfhäslach später auch einmal eine Partnerschaft mit einer englischen Gemeinde eingehen. (GEA)