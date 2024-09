B27 zwischen Walddorfhäslach und Kirchentellinsfurt lange halbseitig gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH/KIRCHENTELLINSFURT. Das Straßenbauamt des Landkreises Reutlingen beginnt am Montag, 7. Oktober, mit Arbeiten an den Grünstreifen und an einer Stützmauer entlang der vierspurigen Bundesstraße 27. Diese sollen auch zur Verkehrssicherheit auf der viel befahrenen Straße beitragen und bis Freitag, 1. November dauern. Eingerichtet als Tagesbaustelle zwischen Walddorfhäslach und Kirchentellinsfurt ist alles täglich im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 15.30 Uhr geplant. In dieser Zeit ist die rechte der beiden Richtungsfahrspuren gesperrt.

Aufwertung der Straßenböschung

Die Pflegearbeiten werden nach einem ökologisch orientierten Konzept in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde organisiert. Dabei sollen großflächig sturmgeschädigte und ungeeignete Bäume an den Steillagen entlang der Bundesstraße beseitigt werden.

Der Eingriff fördert laut Landratsamt Reutlingen die Biodiversität, denn so erhielten Jungbäume und Sträucher ihre erforderliche Entfaltungsmöglichkeit. Darüber hinaus werden durch die Pflegearbeiten auch Felskulissen freigestellt, um neue Habitate zu schaffen. Das Landratsamt: »Somit werden die Bedürfnisse der Verkehrssicherheit und des Naturschutzes in engen Einklang gebracht.«

Naturschutz und Verkehrssicherheit im Einklang

Um die Sichtkontrolle der Stützmauer zu gewährleisten und um Schäden frühzeitig zu erkennen, müssen regelmäßig die Gehölze freigeschnitten werden. (pm)