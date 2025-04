Am Kirchentellinsfurter See hat die Segelsaison begonnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. »Es ist zwar kalt, aber die Sonne scheint, es regnet nicht und wir haben guten Wind, um die 13 Knoten – fast ideales Wetter«, freute sich Ute Bertsche von der Seglergemeinschaft Kirchentellinsfurt (SGK) am Sonntag bei der Ansegelregatta. Die Wassersportler wurden vor dem Wettkampf von den kräftig auffrischenden Böen überrascht, sodass mehrere Boote kenterten oder ans Ufer abtrieben.

Rund 18 Teilnehmer starteten schließlich in 12 Booten, darunter sechs Jugendliche. Die Regatta der Kirchentellinsfurter Segler wird im Yardsticksystem ausgetragen, bei dem langsamen Booten eine Zeitvergütung gewährt wird. Die Wettfahrten verlangten den Teilnehmern einiges ab und wurden bei gutem Wind gefahren. Am Freitag, 2. Mai, startet das Kindersegeln: Ab 16 Uhr treffen sich Kinder und Jugendliche der SGK zusammen mit Mitgliedern der Studentischen Seglergemeinschaft Tübingen (StSG) am See und lernen den Aufbau und das Segeln. Interessierte können sich bei Arnim Höchst melden. (uhl)

jugend@sgkfurt.de