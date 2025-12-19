Leichnam aus Kirchentellinsfurter Baggersee geborgen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Der Leichnam eines Mannes ist am Donnerstagmittag aus einem Baggersee bei Kirchentellinsfurt geborgen worden. Ein Passant hatte den leblos im Wasser treibenden Körper gegen 13.30 Uhr bemerkt und die Polizei alarmiert. Der in Ufernähe treibende Mann wurde daraufhin durch Kräfte der DLRG und der Feuerwehr geborgen. Eine Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Verstorbene wurde im Zuge der polizeilichen Maßnahmen als ein 50-jähriger Mann aus Walddorfhäslach identifiziert. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden an seinem Tod. Die Feuerwehr, die DLRG und der Rettungsdienst waren mit rund 35 Kräften vor Ort im Einsatz. (pol)