Erfolgreiche Turngala: Applaus für den Nachwuchs des TB Kirchentellinsfurt

Bei der Turngala des TB Kirchentellinsfurt ging es hoch hinaus.

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. »Es zeigt sich jedes Jahr auf Neue, welche Bedeutung der Verein für die Gemeinde hat«, meinte der stellvertretende Bürgermeister Peter Beckert in seinem Grußwort zur Turngala des Kirchentellinsfurter Turnerbunds (TBK). Während der sonntägliche Himmel grau verhangen war, gab es in der Halle ein farbenfrohes Showspektakel.

Beckert wies eingangs darauf hin, dass die Turnabteilung ein Programmangebot biete, welches für alle Altersgruppen geeignet sei und der Verein somit ein »Treffpunkt für Jung und Alt« sei. TBK-Vorstand Michael Hofmann freute sich über eine gut gefüllte Halle und sprach seinen Dank an alle Übungsleiter, Trainer und ehrenamtliche Helfer aus. Sandra Schneider und Daniela Schmid von der Abteilungsleitung Turnen gaben den Dank an die Gemeinde zurück: »Wir freuen uns über die große Unterstützung in allen Bereichen – technisch durch den Hallenhausmeister, organisatorisch etwa auch beim Straßenfest«.

»The Christmas Girls«, die Geräteturnerinnen ab der 5. Klasse, eröffneten passend zum zurückliegenden Nikolaustag und dem zweiten Advent die Turngala mit weihnachtlicher Kopfbedeckung während aller Übungen. Danach folgten die Jungs der 1. bis 4. Klasse und machten dann den »Chilli-Girls« Platz – die Wettkämpferinnen Jahrgang 2014/2015, die sich gute fünf Wochen auf diesen Tag vorbereitet hatten. Ihre Darbietung verlief ohne Fehler.

Ganz aufgeregt und zappelig waren die Kleinen. »Rennmäuse« und »Kletteraffen« (die vier- und fünfjährigen Kinder) die endlich den einstudierten »Wi-Wa-Wackelblues« tanzen durften. Auch die »Hüpfkängurus« (Vorschulkinder) zeigten, dass das intensive Einstudieren der »Weihnachtsputz«-Choreographie viel Spaß gemacht haben muss.

Insgesamt gab es zweimal eine Umbauphase der Geräte in der Halle von 15 Minuten – Zeit, in denen sich die zahlreichen Zuschauer am Kuchenbuffet stärken konnten und man beobachten konnte, wie gut die Turnerinnen und Turner Hand-in-Hand beim Ab- und Aufbau der Geräte arbeiteten.

»Die Sternenfunken« (Mädchen Geräteturnen 1. Und 2. Klasse) boten Grundlagen des Kinderturnens dar. Hockwende und Liegestütz an der Bank und andere Übungen, in deren Zentrum ein Weihnachtsbaum stand, der zum Darbietungsfinale mit gebastelten Sternen geschmückt wurde.

Viele Zuschauer sahen den jungen Sportlerinnen und Sportlern zu. Foto: Ulrich Schertlin Viele Zuschauer sahen den jungen Sportlerinnen und Sportlern zu. Foto: Ulrich Schertlin

Das gymnastische Highlight boten die Wettkampfturnerinnen Jahrgang 2014-18, »The Greatest Dream« und die »Magic Gymnasts«. Mit Kasten, Trampolin, Bodenturnen und einer gemeinsamen musikalischen Choreographie, kombiniert mit akrobatischen Elementen am sogenannten Luftring (ein Turnreifen am Seil), brannten die Turnerinnen ein Feuerwerk aus Handstandüberschlag, Schraube, Salti vor- und rückwärts ab. Durch stimmungsvoll eingesetzte Musik und Beleuchtung (alle Athletinnen trugen LED-Haargummis) wurde eine mitreißende Atmosphäre erzeugt. Zum Finale wurde eine »Weihnachtspyramide« dargeboten.

Den Schlusspart übernahmen die »Turnkids«, welche mit Begeisterung den Parcours mit Mama und Papa gemeinsam meisterten, die »eleganten Nikoläusinnen«, die sich an Barren Reck und Co. präsentierten und die Wettkampfjungen der ersten Klasse. (GEA)