B 28 zwischen Bad Urach und Römerstein ab Mittwoch gesperrt

BAD URACH/RÖMERSTEIN. Die B 28 wird zwischen den Abzweigungen der Kreisstraße 6707 bei Hengen und der Landstraße 245 von Seeburg kommend (Fischburgtal) voraussichtlich in der Zeit von Mittwoch, 12. Juni, bis Donnerstag, 13. Juni 2024, für den Verkehr voll gesperrt. Eine Umleitung erfolgt richtungsgetrennt. In Fahrtrichtung Ulm wird der Verkehr über die K 6707 durch die Ortdurchfahrt Hengen auf die L 245 und zurück auf die B 28 geleitet. In Fahrtrichtung Bad Urach erfolgt die Verkehrsführung über die K 6758 Grabenstetten und L 211 Grabenstetten nach Bad Urach. Der ÖPNV ist nicht direkt betroffen.

Beim Fahrzeugbrand eines Lkws wurde der Fahrbahnbelag der B 28 so tiefgründig geschädigt, dass die Bundesstraße nur unter verkehrlichen Einschränkungen und nicht auf Dauer verkehrssicher befahrbar ist. Die Sicherheit des Verkehrs, der Schutz der Arbeitskräfte, der notwendige Maschineneinsatz sowie die Qualitätssicherung der Ausführungsarbeiten erfordern hierfür eine durchgehende Verkehrssperrung der Bundesstraße. (eg)