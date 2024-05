Lkw brennt auf der B 28 bei Bad Urach aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Zum Brand eines Sattelzugs sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagvormittag auf die B28 bei Bad Urach-Hengen ausgerückt. Ein 32-Jähriger befuhr gegen 9.45 Uhr mit seinem mit Fahrzeugteilen beladenen Gespann die Bundesstraße von Römerstein Böhringen in Richtung Bad Urach. Zwischen den beiden Abfahrten in Richtung Hengen bemerkte er einen Knall und stellte fest, dass die Zugmaschine Feuer gefangen hatte.

Der 32-Jähige hielt seinen Sattelzug daraufhin an und versuchte noch, das Zugfahrzeug zu löschen, konnte einen Vollbrand und ein Übergreifen der Flammen auf den Auflieger samt Teilen der Ladung aber nicht mehr verhindern. Die alarmierte Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften anrückte, brachte die Flammen unter Kontrolle und löschte sie.

Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Schaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Die Teile der Ladung, die unbeschädigt geblieben waren, wurden umgeladen und der Sattelzug in der Folge von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Die B28 musste im Zuge des Einsatzes voll gesperrt werden.

Neben der Straßenmeisterei, die sich um die Einrichtung einer Umleitung und die Reinigung der verschmutzten Fahrbahn kümmerte, war aufgrund der ausgelaufenen Betriebsmittel auch ein Mitarbeiter des Umweltamts vor Ort gekommen. Die B 28 war bis Dienstagabend, 19 Uhr, voll gesperrt. Nun herrscht auf der Strecke eine Geschwindigkeitsbeschränkung, da die Fahrbahn durch den Brand stark beschädigt worden ist. (pol)