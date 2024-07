Der Bad Uracher Stadtstrand ist jetzt fertig

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Unterm Pflaster liegt der Strand. Der Spruch aus der Sponti-Szene der 1970er-Jahre gilt nicht für Bad Urach. Gut möglich, dass unter dem Kopfsteinpflaster Sand liegt, einen Strand gibt es aber erst seit dem Beginn der großen Ferien im Jahr 2024.

Am Donnerstagmorgen hat Stadtgärtner Walter Kugele mit seinen Männern erst eine Umfassung aus Rubinien-Stämmen gebaut, dann kam ein Kleinlaster mit Sand - insgesamt knapp 20 Kubikmeter. Die Männer von der Stadtgärtnerei und vom Bauhof verteilten ihn auf der acht auf zwölf Meter großen Fläche. Unter dem Sand liegt ein Gerüst aus schweren Holz-Dielen. An die werden die Liegestühle gekettet, damit sie nicht wie die Stadtstühle Beine bekommen - also geklaut werden.

Ab dem 1. August bieten Vereine und Gruppen an einem Marktstand direkt neben dem Stadtstrand Getränke an. »Das Ganze entwickelt sich jetzt schon wunderbar dynamisch«, sagt Tim Wilhelm, der im Rathaus für den Bereich Bauverwaltung und Stadtplanung zuständig ist. Waren bis jetzt der Förderverein Festhalle, der Sängerkranz, der Swingchor, der Reitverein, Tavmanns Kulturkeller und die Uracher MTB-Initiative am Start, so hat sich jetzt auch noch der Schäferreigen gemeldet. Könnte also gut sein, dass es an noch mehr - hoffentlich sommerlich warmen und trockenen - Abenden Kaltgetränke aus Flaschen gibt.