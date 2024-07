Am 9. Juni haben die Bürgerinnen und Bürger von Bad Urach einen neuen Gemeinderat gewählt. Bürgermeister Elmar Rebmann hat ihn jetzt in der letzten Sitzung vor der Sommerpause vereidigt. Was es Neues gibt.

Der neue Gemeinderat von Bad Urach. Das Gremium ist das zweitgrößte seiner Art im Landkreis. Nur der Reutlinger Stadtrat ist größer. Auf dem Bild fehlen Michael Schwenk und Dr. Ulrich Heydasch. Foto: Andreas Fink Der neue Gemeinderat von Bad Urach. Das Gremium ist das zweitgrößte seiner Art im Landkreis. Nur der Reutlinger Stadtrat ist größer. Auf dem Bild fehlen Michael Schwenk und Dr. Ulrich Heydasch. Foto: Andreas Fink

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.