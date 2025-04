Viel Rauch beim »Dampftag« in Kirchentellinsfurt

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Schon mal bei einem »Dampftag« gewesen? Nicht? Am Wochenende war das in Kirchentellinsfurt möglich. Und zwar an einem besonderen Ort, nämlich im Großen Schloss, wurden nicht allein im dritten Obergeschoss wie gewohnt Öfen, Bügeleisen, Dampfmaschinen und Spielzeugeisenbahnmodelle aus der Sammlung von Walter Tiedemann gezeigt. Hinzu kamen Aussteller aus der Bevölkerung aus Kirchentellinsfurt und von auswärts. Sie hatten ihre Dampfmaschinen-Modelle und eine Modell-Eisenbahn vor dem liebevoll sanierten Schlossgebäude aufgebaut und bei herrlichem Wetter dem Publikum präsentiert.

Große und kleine Interessierte fanden sich vor und im Kirchentellinsfurter Großen Schloss zum »Dampftag« ein. Foto: Norbert Leister

»Wir haben a bissle mehr angeboten als sonst«, betonte Hans-Peter Heinzel von der Museums AG. »Als sonst« bedeutete, dass jeden Sonntag Schloss und Museum zwischen 14 und 17 Uhr zur Besichtigung geöffnet sind. »Manchmal gibt es auch Bewirtung im Rittersaal.« So wie am vergangenen Sonntag: Kaffee und leckere Kuchen lockte so manche Bürgerin und manchen Bürger aus dem Flecken oder auch Auswärtige an. Genau das sei laut Heinzel das Ziel der Museums AG: Menschen ansprechen, ihnen etwas bieten, Kultur, die mit den Menschen selbst zu tun hat. (GEA)