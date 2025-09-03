Unfall auf B27 bei Kirchentellinsfurt: Kind verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag an der Einmündung Abfahrt B27 / L379. Ein 78-Jähriger war gegen 14.10 Uhr mit einem Mercedes auf der B27 in Richtung Stuttgart unterwegs und fuhr an der Anschlussstelle Kirchentellinsfurt ab. An der nachfolgenden Einmündung wollte er nach links auf die L379 abbiegen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von links kommenden Suzuki einer 36-Jährigen. Ein im Suzuki befindliches Kind erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Junge wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Diese war gegen 15.10 Uhr geräumt. (pol)