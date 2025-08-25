Stellenabbau bei Cellforce: »Wer hier aufgibt, schwächt Deutschland«

Rund 250 Menschen waren am Montagmorgen bei der Veranstaltung der IG Metall, um beim Batteriehersteller Cellforce in Kirchentellinsfurt die Arbeitspläte zu erhalten. Fotos: David Drenovak

KIRCHENTELLINSFURT. Es ist noch früh an diesem Montagmorgen im Industriegebiet Mahden, das zwischen Reutlingen und Kirchentellinsfurt liegt. Vor rund drei Jahren startete hier der Bau des innovativsten Batteriezellenwerks mit Forschung und Entwicklung, glaubte man damals den Porsche-Vorstandsmitgliedern bei der Grundsteinlegung. Heute wird an Gebäuden und Außenanlagen immer noch gebaut. Noch bevor das neueste Werk des Porschekonzerns fertig ist, stehen hier die Zeichen schon wieder auf Abwicklung. Vergangene Woche wurde bekannt, dass rund zwei Drittel der Beschäftigten entlassen werden sollen.

Während die IG Metall noch ihre Stände und Technik aufbaut und rund ein Dutzend Polizisten den Veranstaltungsort absichern, versammeln sich vor dem neuen Gebäude an der Ecke Steigäcker- und Mahdenstraße langsam die Beschäftigten. Eine Stunde vor der Betriebsversammlung mit der Cellforce-Geschäftsführung und Porsche-Vorstand Michael Steiner um 10 Uhr werden Gewerkschaftsvertreter und Politiker sprechen.

Die Stimmung ist bei allen angespannt. Immer mehr Angestellte kommen. Sie begrüßen sich untereinander herzlich, dennoch sind die Gesichter nicht von Freude geprägt. Insgesamt schätzen die Organisatoren rund 200 Mitarbeiter von Cellforce, die den Sprechern der IG-Metall-Veranstaltung zuhören. Manchmal wird lautstark applaudiert, manchmal entzünden sich an den Aussagen der Redner ernste Diskussionen. Selten gibt es Buhrufe, aber immer dann, wenn es um den Jobabbau geht.

Der Tenor der Redner: Kein Jobabbau in der Region, besonders nicht bei einer wichtigen Zukunftstechnologie, schon gar nicht, wenn Millionen an Steuergeldern zur Förderung geflossen sind. Kai Lampater, Zweiter Bevollmächtigter und Geschäftsführer der IG Metall ReutlingenTübingen, moderiert, sichert den Beschäftigten die Unterstützung der Gewerkschaft zu und versucht Hoffnung zu machen. Besonders, da eigentlich Mitte kommenden Monats die Wahlen für einen Betriebsrat anstehen. Gleichzeitig appelliert er lautstark an die Konzernspitze, den Schritt der geplanten Massenentlassung von rund 200 Beschäftigten nicht zu übereilen und nochmals mit der Politik Lösungen zu suchen. Wie ein Mahnmal reckt er dabei das Schild der Grundsteinlegung des Werks in die Höhe, welches Mitarbeiter achtlos weggeworfen im Schutt der noch immer aktiven Baustelle gefunden haben. Auch die Bauarbeiter hat die Veranstaltung angelockt. Als Gäste hinter dem Bauzaun verfolgen sie die Reden der IG Metall.

Die Angestellten selbst sind wütend, enttäuscht, fassungslos. Einer der Kollegen, der bei der Gründung des Betriebsrates mitgewirkt hat, sagt: »Es war schon sehr hart, als diese Mitteilung vor vier oder fünf Wochen kam.« Er und seine Kollegen wüssten nicht, warum so mit ihnen umgegangen werde. Viele wissen gar nicht, wie sie in drei Monaten ihre Familien ernähren sollen. Oder was sie machen werden, wenn sie in ein paar Wochen arbeitslos sind. »Wir gehen da jetzt nicht mit einem guten Gefühl rein.« Nicht nur in seinen Worten, sondern auch in den Unterhaltungen anderer Beschäftigter schwingt eine gewisse Hoffnungslosigkeit mit. Kaum einer glaubt an die Möglichkeit, dass sich tatsächlich noch etwas an der Entscheidung des Porsche-Konzerns ändert, dass die Bosse nochmals einen Stimmungswechsel haben oder zusammen mit der Politik eine Lösung gefunden werden kann. Die meisten scheinen sich mit der drohenden Entlassung abgefunden zu haben.

Reutlingens Finanz- und Wirtschaftsbürgermeister Roland Wintzen sieht Parallelen zur Entwicklung der Solar-Technologie. Auch hier hätte die Wirtschaft in Deutschland fehlendes Durchhaltevermögen an den Tag gelegt und die Politik versäumt, die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Das Ergebnis: Abhängigkeit von ausländischen Märkten und Unternehmen. »Diesen Fehler dürfen wir kein zweites Mal machen. Wir haben bei der Realisierung des Standortes alle an einem Strang gezogen und jetzt geht es darum bei der Sicherung der betroffenen Arbeitsplätze dies wieder zu tun.« Porsche sollte jetzt nicht übereilt Tatsachen schaffen, sondern Lösungen suchen. Ins gleiche Horn stieß auch Peter Becker, stellvertretender Bürgermeister von Kirchentellinsfurt. Er sagt: »Wer hier aufgibt, schwächt nicht nur einen einzelnen Standort, er schwächt die Zukunftsfähigkeit des Standorts Deutschland.«

Nach der Versammlung ist die Stimmung gedrückt. Die Kündigungen des Großteils der Belegschaft werden in Kürze bei den Betroffenen eintreffen. Generell werden wohl rund 200 Mitarbeiter Ende November auf der Straße stehen, heißt es.

Die Beschäftigten sind extrem ungehalten und machen ihrem Ärger Luft. Mit Namen will keiner in die Medien. Sie befürchten auf ihre letzten Tage im Unternehmen noch Konsequenzen. Das Vertrauen zwischen Konzern und Belgschaft ist nachhaltig zerstört. »Da war schon länger klar, dass was kommt. Wir haben halt immer noch auf einen Investor gehofft«, erklärt ein Mitarbeiter, der gerade das Werksgebäude verlassen hat und sich kopfschüttelnd eine Zigarette ansteckt. Ein anderer kommentiert: »Die haben das seit Monaten geplant. Am Ende haben sie uns einfach angelogen und jetzt sollen wir morgen zum Arbeiten kommen, volles Engagement bringen und so tun, als ob nichts gewesen wäre.« Ein weiterer Kollege kommentiert das mit Galgenhumor: »Vielleicht kommen wir auch einfach nicht, was soll denn schon passieren?«

Einer der es nüchterne sieht, berichtet: »Es ist in der jüngsten Zeit nicht gut gelaufen. Immer wieder kamen aus Stuttgart neue Forderungen und Richtlinien für das Produkt. Das kam mit teuren Umbauten bei den Fertigungsmaschinen.« Allerdings schränkt er ein, dass bei so einer komplizierten Technik schon mal mehr als drei Jahre eingeplant werden müssten, bis zur Serienreife und Wirtschaftlichkeit. »An der Produktionshalle ist ja nicht mal das Gerüst abgebaut und da hinten dichten sie noch das Dach ab«, sagt er mit einer Mischung aus Unverständnis und Enttäuschung.

Porsche teilt über den konzerneigenen Newsroom mit:»Die bisherigen Pläne des Tochterunternehmens der Porsche AG zum Ausbau der Produktion von Hochleistungsbatterien werden nicht weiterverfolgt. Derzeit ist vorgesehen, die Entwicklung grundsätzlich als eigenständige R&D-Einheit weiterzuführen. Der damit verbundene Personalabbau wird sozialverträglich begleitet. Zudem hat die Powerco, das Batteriekompetenzzentrum des Volkswagen-Konzerns, angeboten, geeigneten Mitarbeitern der Cellforce Group Perspektiven an den Standorten der Powerco aufzuzeigen.«

Was sich eher positiv anhört, wird von den Mitarbeitern und der IG-Metall nicht so gesehen. »Der Standort, an denen Arbeitsplätze angeboten werden, liegt bei Salzgitter. Das ist rund 700 Kilometer entfernt. Eine echte Option ist das nicht«, sagt Kai Lamparter. Seine Gewerkschaft werde die Mitglieder rechtlich bei einer Kündigungsschutzklage unterstützen. Wohl auch deshalb drängten sich einige Mitarbeiter an den Stehtischen und füllten Mitgliedsanträge aus.

Bestätigen konnte Lamparter, dass nur noch ein Forschungs- und Entwicklungsabteilung bleiben soll. Betroffene bekämen ihre Kündigung in den nächsten Tagen per Post. Die Kommunikation sei mehr als schlecht. Sogar örtliche Führungskräfte waren sichtlich berührt und schockiert. »Unsere Forderung ist immer noch: Wir müssen miteinander sprechen, bevor hier alles abgebaut wird, bevor die Leute ihre Kündigung bekommen.«

Wie die Zukunft des Standorts in Kirchentellinsfurt aussieht, der zum Großteil als Produktionsstätte konzipiert wurde, steht aktuell in den Sternen. Lamparter erklärt: »Der Standort ist hier primär als Produktionswerk geplant und auch gefördert worden. Da geht es jetzt irgendwann auch darum wie Fördermittel zurückgezahlt werden müssen.« Genaue Zahlen sind nicht öffentlich, allerdings wird immer wieder von rund 60 Millionen Euro Gesamtförderung (zwei Drittel vom Bund, ein Drittel vom Land) geredet, von denen nach DPA-Informationen schon 56 Millionen geflossen sein sollen. Rund 200 Millionen Euro sollten im dritten Quartal diesen Jahres noch aus Töpfen der EU kommen.

Aktuell liege der Ball im Feld der Porsche AG, sagt Lamparter, der noch auf die Unterstützung der Politik hofft. »Wir geben allen sofortigen Arbeitsrechtsschutz. Wir gehen davon aus, dass hier keine ordentliche Sozialauswahl getroffen wurde.« (GEA)