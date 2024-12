Turngala in Kirchentellinsfurt begeistert

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Ein buntes und abwechslungsreiches Programm bekamen die zahlreichen Zuschauer bei der Turngala des Kirchentellinsfurter Turnerbunds (TBK) am Sonntag geboten. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zeigten in der neuen Sporthalle in der Billinger Allee ihr Können in verschiedenen Turn-Disziplinen. Bürgermeister Bernd Haug eröffnete am Nachmittag die Gala zusammen mit TBK-Vorstand Michael Hofmann und Abteilungsleiterin Sandra Schneider.

Den Beginn machten »Die Turnmädels«, ein Kurs der dritten und vierten Klasse, gefolgt von »Turn around«, mit Jungen der ersten bis vierten Klasse. Anspruchsvoll wurde es dann bei »Black & White«, als die Wettkampf-Mädchen ab 2017 ihre Fertigkeiten darboten. Ebenfalls gute Körperspannung und Koordination zeigten die Wettkampf-Jungs am Hochbarren, Pferd und Ringen.

Zusammenarbeit läuft

Die Vielzahl der Darbietungen machte ein mehrfaches Ab- und Aufbauen und Umräumen der Turngerätschaften nötig – es zeigte sich, dass die Organisation und Zusammenarbeit hier wie am Schnürchen lief. Im zweiten Drittel des Nachmittags trugen erst die »Diamonds« (Wettkampf-Mädchen ab 2014) ihren Teil zur Turn-Gala unter anderem am Reck bei, gefolgt von den Kleinsten, den »Turntigern« (Kinder von zwei bis drei Jahren in Begleitung der Eltern).

Am Kasten präsentierten sich die »Bunten Schneeflocken« (Mädchen der ersten und zweiten Klasse), am Schwebebalken und im Bodenturnen wirbelten die »Flip&Fun«-Mädchen. Den Abschluss machten die Kinderturn-Abteilung, die »Jumping-Girls« und die »Gym Cats«. Abschließend gab es vom Nikolaus Geschenke.

Erfreuliche Mitgliederentwicklung

Jörg Breiter von der TBK Turnabteilung zeigte sich ob der Mitgliederentwicklung des Vereins sehr zufrieden: »Insgesamt ist der Turnerbund von 850 auf rund 950 Mitglieder angewachsen. Aktive Turner haben wir 200, dazu 26 Trainer, Helfer und Übungsleiter«. Übungsleiterin Angela Müllerschön ergänzte: »17 verschiedene Gruppen zählt der TBK mittlerweile.« Man habe Turnerinnen, die in der Landesliga sind und zwei Mannschaften in der Kreisliga B.

Überwiegend könne man feststellen, dass es mehr Mädchen als Jungs im Turnen gibt und viele Kinder von ehemaligen Turner in den TBK zurückkehren. »Ein Schnuppertraining ist auf jeden Fall für alle immer möglich«, betont Breiter. (GEA)