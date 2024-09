Tanz-, Gesangs- und Sport-Traditionen beim Mössinger Heimatabend

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Mit einer sommerlichen Urlaubszugabe fürs Publikum ging der Musikverein Mössingen bei seinem Festwochenende zum 125. Bestehen in die Verlängerung. Den Auftakt zum kurzweiligen Heimatabend am Sonntag im beheizten Festzelt machte die griechische Tanzgruppe des Vereins der Evriter in Reutlingen. Die jungen Griechen aus der Region Evros führten traditionelle Tänze aus Thrakien in der helenischen Tracht vor. Erlernt von ihren Eltern.

Dieser für ein Blasmusik-Jubiläumsfest doch recht exotische Beitrag hatte viel mit dem Gastgeber gemein, sagte Moderator Jürgen Machann. Denn die Musikanten setzen sich seit Generationen mit Hingabe und Leidenschaft für die Pflege und Weitergabe der Musik ein – und für ihre Heimat. Hier ist es das Albvorland. Und zu dem passen natürlich auch Albhörner, wie die Derendinger Bläser-Gruppe eindrücklich bewies – zumal das Naturinstrument aus einheimischer Rottanne gearbeitet ist.

Heimatabend mit traditionellen Tänzen - vom Verein der Evriter Reutlingen vorgetragen. FOTO :MEYER Foto: Meyer

Wenn urschwäbisches Liedgut auf moderne Hits stößt, ist der Belsener Liederkranz nicht weit. Fastnächtliches Brauchtum präsentierte der OSFV. Vier Tanzgruppen des TV Belsen und die Tanzschule Flotte Sohle ließen die Bühne beben. Sportlich-meditativ präsentierten sich der Kenbukan-Verein, der Karate-Stile mit lang zurückreichender Tradition zeigte, und der Bogensportverein Steinlachtal. (mey)