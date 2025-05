Tübinger Medienwissenschaftler Pörksen: Facebook und Co. greifen die freie Presse an

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Feudalismus ist die Herrschaft von wenigen, die man mit Macht ausgestattet hat und die diese nun für sich nutzen, im Extremfall zum Schaden aller anderen. Gegenwärtig erleben wir mit der Vernetzung der Welt nach der Erfindung von Schrift und Buchdruck die dritte große Kommunikationsrevolution der Menschheitsgeschichte. Das ist wunderbar, einerseits. Denn auf einmal haben sehr viele Menschen eine Stimme, die vorher zum Schweigen verdammt waren.

Anderseits kehrt unter den aktuellen Medienbedingungen eine Art von Feudalherrschaft zurück, geprägt von Opportunismus und Ideologie, getarnt als Big-Tech-Vision. Es sind einige wenige schwerreiche Plattform-Oligarchen wie Elon Musk (Besitzer von X, einst Twitter), Mark Zuckerberg (Facebook, Instagram) und Jeff Bezos (Amazon), die einen Großangriff auf den unabhängigen Journalismus begonnen haben. Es ist ein Angriff, der geeignet ist, die Pressefreiheit zu gefährden und den Marktplatz der Ideen, diesen verletzlichen Kosmos von Diskurs und Argument, zu zerstören.

Drei Strategien der Big-Tech-Unternehmer zeichnen sich ab. Erstens die publizistische Gesinnungsvorgabe, die Nutzung der eigenen Medien und Plattformen, um missliebige Stimmen zu verdrängen oder erwünschte Positionen zu propagieren. Hier taugt Jeff Bezos als Beispiel, Besitzer der Washington Post. Er ließ, als der Wahlsieg von Donald Trump wahrscheinlicher wurde, rasch die bereits ausformulierte Wahlempfehlung der Zeitung für Kamala Harris stoppen. Erst kürzlich zwang er das Meinungsressort zu einer speziellen Kommentarlinie. Fortan gelte es, so seine Ansage, »persönliche Freiheiten und freie Märkte« zu verteidigen – auch dies eine Verhöhnung der journalistischen Autonomie.

Zweitens werden die publizistischen Standards der Plattform nach persönlich-privatem Eigeninteresse geändert. Hier kann Mark Zuckerbergs Gebaren als Beispiel herhalten. Nach Trumps Wahlsieg ließ er im Handstreich in den USA das Fakt-Checking auf Facebook abschaffen, eine Idee, die Donald Trump auf seine Drohgebärden gegenüber dem Unternehmenschef zurückführte. Um journalistische Angebote auf der Plattform ins Nichts der Unsichtbarkeit zu stoßen, braucht es nicht viel, nur eine kleine Korrektur der Algorithmen.

Bernhard Pörksen ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Kürzlich erschien sein neues Buch »Zuhören. Die Kunst, sich der Welt zu öffnen« (Hanser). (GEA)

Man kann diese Form der Machtausübung kaum überschätzen. Schon 2017 gab es – erneut sei Facebook als Beispiel genannt – einen weitreichenden Eingriff in den Newsfeed. Seitdem werden Inhalte bevorzugt nach oben gespült, die Empörung und Wut auslösen; auch dies eine elementare Veränderung des Kommunikationsklimas. Diese Veränderung geht zu Lasten eines ausgeruhten, nachdenklichen Diskurses und des seriösen Journalismus, der längst die Hoheit über die zentralen Vertriebskanäle verloren hat und gar nicht anders kann, als sich selbst an der Logik der Algorithmen zu orientieren.

Drittens betreiben manche Big-Tech-Unternehmer die öffentliche Dämonisierung des Journalismus. Hier lässt sich Elon Musk erwähnen, der seine Plattform Twitter/X in eine Jauchegrube verwandelt hat und seine Medienverachtung nach Kräften auslebt. Antisemitische und rassistische Attacken, Propaganda aller Art, die Verunglimpfung von Andersdenkenden – all dies bleibt nun viel zu oft stehen, seit Musk übernommen hat.

Überdies zielt er darauf ab, professionellen Journalismus durch die Schwarmintelligenz der vielen zu ersetzen, und attackiert klassische Medien ohne Unterlass – bis zu hundert Postings pro Tag setzt er zu den verschiedensten Themen ab – als Fake News-Produzenten seine mehr als 200 Millionen Follower im Rücken. Befeuert wird so ein Klima des Misstrauens, das im Zusammenspiel mit anderen Angriffen darauf zielt, die Glaubwürdigkeit des Journalismus zu untergraben.

Noch einmal: Gegenwärtig haben ein paar wenige Einzelne viel zu viel Macht. Sollten diese Einzelnen zufällig die klügsten, gütigsten und weisesten Menschen auf Erden sein (was in den genannten Fällen nicht zutrifft), so wäre ihr Einfluss für jeden demokratisch und freiheitlich denkenden Menschen gleichwohl ein Skandal. Denn der digitale Feudalismus ist publizistisches Mittelalter; er passt nicht in eine moderne, aufgeklärte Welt. (GEA)