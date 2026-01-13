Aufwärmen von Essen im Ofen löst Brand in Tübingen aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In die Köllestraße in Tübingen sind Feuerwehr und Polizei am Montagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, ausgerückt. Dort war es aufgrund von Speisen, die von einer Bewohnerin offenbar in einem Backofen erwärmt worden waren, zum Brand des Backofens gekommen. Das berichtet die Polizei. Durch die Feuerwehr wurde die Bewohnerin ins Freie begleitet und dem Rettungsdienst übergeben. Nach derzeitigem Stand zog sie sich durch das Einatmen von Rauchgasen leichte Verletzungen zu. Der Ofen war durch den Brand zerstört worden, am Gebäude, das nach der Belüftung wieder betreten werden konnte, war kein Schaden entstanden.