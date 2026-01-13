Crans-Montana: Tübinger Patienten wurden verlegt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wie Professor Dr. Adrien Daigeler, Direktor der Klinik für Verbrennungschirurgie, auf GEA-Anfrage mitteilt, waren die beiden in Tübingen behandelten Brandopfer aus Crans-Montana inzwischen stabil genug, um in heimatnahe Kliniken nach Frankreich und in die Schweiz verlegt zu werden. Ihr Leidensweg ist damit aber noch lange nicht zu Ende, denn wie Daigeler im Gespräch aufzeigt, ist die Behandlung und Nachsorge von Verbrennungsopfern eine langwierige Angelegenheit, die die Betroffenen bis an ihr Lebensende begleiten wird.

Zugleich ist die Behandlung von Schwerbrandverletzten kompliziert und personalintensiv, weshalb hierfür nur spezialisierte Kliniken Betten zur Verfügung stellen. »In Baden-Württemberg ist die BG Unfallklinik in Tübingen das größte Zentrum für Verbrennungsmedizin«, erklärt Daigeler. Vier Betten stehen in Tübingen zur Verfügung. Zwei weitere sind es im Stuttgarter Marienhospital – bundesweit gibt es rund 120 Betten. Die Verteilung der Patienten erfolgt durch die Leitstelle in Hamburg, die als »zentrale Bettenvermittlung« funktioniert. Dachorganisation ist die Deutsche Gesellschaft für Verbrennungsmedizin.

Europäischen Zivilschutzmechanismus aktiviert

Im Falle der beiden Brandopfer aus Crans-Montana griffen dagegen europäische Mechanismen. Im Rahmen des europäischen Zivilschutzmechanismus (UCP), an dem sich auch die Schweiz beteiligt, wurde das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe nach den deutschen Kapazitäten für Verbrennungsopfer befragt, welches dann wiederum mit den Hamburger Spezialisten Kontakt aufnahm. »Das ging alles ruckzuck. Hier hat sich Europa von seiner besten Seite gezeigt«, lobt Daigeler. Per Flugzeug kamen die beiden jungen Menschen nach Stuttgart, im Rettungswagen dann nach Tübingen. Am 2. Januar vermeldete die BG Klinik, dass sie Brandopfer aus der Silvesternacht in Crans-Montana behandelt.

Noch schneller als der europäische Verteilmechanismus, der in Deutschland nach dem Kleeblatt-Prinzip, das in Corona-Zeiten entwickelt wurde, die Verteilung regelte, waren indes die privaten Kontakte. »Kollegen aus der Schweiz haben uns von dem Brandunglück berichtet. Da wussten wir schon Bescheid, dass wir Betten vorhalten sollten«, berichtet der Tübinger Mediziner. Schließlich gab es in der Schweiz bei dem furchtbaren Unglück neben 40 Toten auch 116 Schwerverletzte – die allermeisten davon mit Brandverletzungen.

Sie alle sind auf spezielle Behandlungen angewiesen, die nicht jede Intensivstation leisten kann. »Brandopfer haben beispielsweise keine Thermoregulation mehr«, erklärt Chefarzt Daigeler. Normalerweise kann der Mensch seine Körpertemperatur regulieren, indem die Haut stärker oder schwächer durchblutet wird. Bei Schwerbrandverletzten fallen diese Mechanismen aus, sie können schnell stark auskühlen. In den Verbrennungszimmern ist es deshalb sehr warm, um die Körperkerntemperatur von rund 37 Grad Celsius zu erreichen. Zudem muss eine möglichst keimfreie Atmosphäre geschaffen werden, da die großflächigen offenen Wunden Einfallstore für Infektionen sein können. Ist durch eingeatmete Brandgase auch die Lunge betroffen, ist eine künstliche Beatmung mit hoch dosiertem Sauerstoff und Überdruck nötig.

Künstliches Koma und Schmerzmittel

Und das ist nicht alles: Vor allem in den ersten 48 Stunden nach der Verbrennung besteht die Gefahr einer »Verbrennungskrankheit«, wie es Professor Daigeler nennt. Hierbei schüttet der Körper zu viele Botenstoffe aus, die dafür sorgen, dass die kleinsten Blutgefäße sich öffnen: Wasser und Blutplasma lagern sich anschließend in der übrigen Haut und in der Lunge an, ein Volumenmangelschock droht. Und: Weil die Behandlung der Brandverletzungen äußerst schmerzhaft ist, werden die Patienten oft ins künstliche Koma versetzt. Daigeler spricht hier von »Skylla und Charybdis«: Einerseits ist das Koma notwendig, andererseits schadet es dauerhaft dem Patienten. Früher oder später wird das Koma daher beendet, starke Schmerzmittel werden dann eingesetzt, die wiederum die Gefahr bergen, dass die Atmung aussetzt.

Über Verbrennungen Von Schwerbrandverletzten sprechen die Mediziner, wenn mehr als 20 Prozent der Haupt zweitgradig verbrannt sind. Während Grad eins einem Sonnenbrand entspricht, kommt es bei zweitgradigen Verbrennungen unter anderem zur Blasenbildung auf der Haut. Bei drittgradigen Verbrennungen sind dann alle Hautschichten sowie teilweise das darunterliegende Fettgewebe unwiederbringlich verbrannt. Besonders kritisch sind auch Patienten, die im Gesicht oder im Bereich der Genitalien Verbrennungen aufweisen. Kinder geraten indes schon bei wesentlich kleineren Verbrennungsflächen in Lebensgefahr. (ath)

Beim Verbandswechsel ist deshalb stets ein ganzes Team gefordert: Ein Anästhesie-Team kümmert sich um die Sedierung des Patienten, zwei Ärzte und drei bis vier Pflegekräfte arbeiten an den Brandwunden, eine studentische Hilfskraft reicht das nötige Material an. »Und das alles bei 37 Grad und in steriler Schutzkleidung«, erklärt Daigeler. »Das Team leistet hier Besonderes und ist auch körperlich stark gefordert.« Zudem wird auf höchstem Niveau Medizin betrieben: So werden etwa aus gesunder Haut »Hautinseln« geschaffen, die eine zwölfmal so große Brandfläche bedecken können – und die langsam zu einer vollständigen Haut zusammenwachsen. Dazu wird teilweise mit Leichenhaut gearbeitet, die als »biologischer Verband« dient, bis das Immunsystem diese nach rund zwei Wochen als fremd abzustoßen beginnt.

Auch nach der akuten Behandlung und der Genesung bleiben Brandopfer ihr Leben lang gefordert, sich mit ihren Verletzungen auseinanderzusetzen. Denn Talg- und Schweißdrüsen fehlen selbst dort, wo die Haut nachgewachsen ist. »Die Hautstellen müssen daher lebenslang mit rückfettender Creme behandelt werden. Teilweise mehrmals am Tag«, erklärt Chefarzt Daigeler. Auch sei die Haut anfälliger für kleine Verletzungen, empfindlicher in der Sonne und weniger geschmeidig. (GEA)