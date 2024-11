»Sommerhaus der Stars«: Rottenburgerin Gloria Glumac rastet aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

BOCHOLT. Mit wüsten Beleidigungen und lautem Gebrüll endete der Auftritt von Gloria Glumac und ihrem Freund Michael im »Sommerhaus der Stars«. Die beiden mussten kurz vor dem Finale ihre Koffer packen und die RTL-Show verlassen, weil sie in einer Nominierungsrunde von anderen Paaren die meisten Stimmen gegen sich erhalten hatten. Bei dieser Nominierung eskalierte ein Konflikt zwischen der 32 Jahre alten Rottenburgerin und Mitbewohner Umut Tekin, der offenbar sogar drohte, handgreiflich zu werden.

Gloria Glumac sorgte bereits mehrfach mit Beleidigungen in TV-Shows für Schlagzeilen. Das erste Mal fiel sie 2022 negativ auf, als sie im Format »Temptation Island« vor laufenden Kameras ihren damaligen Partner und Noch-Ehemann Nicola Glumac schlechtmachte. Nach der Trennung machten beide direkt bei »Prominent getrennt« mit. Bei der Show, die das Ex-Paar gewann, machte Gloria Glumac erneut ihren ehemaligen Partner fertig. Umut Tekin wurde vor allem durch seine Teilnahme an den RTL-Datingshows »Bachelorette«, »Bachelor in Paradise« sowie »Temptation Island VIP« bekannt.

Gloria Glumac und Tekin Umut beleidigen sich am laufenden Band

Im Sommerhaus bei der Nominierung hatte Gloria Glumac verkündet, dass sie den Reality-TV-Star und seine Freundin aus der Show wählen würde. Dabei richtete sie auch provokante Worte gegen ihn. Der Provozierte reagierte prompt. Es entwickelte sich ein verbaler Schlagabtausch, der sich durch wüste Beleidigungen am laufenden Band immer weiter hochschaukelte.

Verhielt sich agrressiv: Umut Tekin (rechts) mit seiner Freundin Emma. Foto: RTL Verhielt sich agrressiv: Umut Tekin (rechts) mit seiner Freundin Emma. Foto: RTL

Als Gloria Glumac einen Schritt auf Umut Tekin zuging, trat dieser ihr aggressiv entgegen und plusterte sich auf. Michael ging dazwischen, um die Situation zu entschärfen. Später äußerte Gloria auf Instagram, die Szene sei noch bedrohlicher gewesen, als es für die Zuschauer erschien. Sie behauptete, Umut sei auf sie »losgegangen.« Sie erklärte, dass sie in der Vergangenheit häusliche Gewalt erfahren habe. Das wüsste Michael, weshalb er direkt reagiert habe, um sie zu schützen. »Man hat ganz klar gesehen, dass Umut so richtig gegen Micha läuft und seine Stirn gegen ihn presst oder drückt wie ein Stier.« Was danach passiert sei, habe RTL nicht mehr gezeigt, weil die Kamera auf Unbeteiligte umgeschwenkt habe. Laut Gloria habe Umut eine ausgesprochen aggressive Haltung gezeigt.

Darum geht's bei »Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare« »Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare« ist eine Realityshow, die auf dem TV-Sender RTL und auf dem Streamingdienst RTL+ ausgestrahlt wird. In dem Format leben prominente Paare gemeinsam unter einem Dach und müssen sich mit den Gegebenheiten und den anderen Promi-Paaren arrangieren. Das Sommerhaus in Bocholt bietet dabei keinen Luxus. Die Promis müssen auf in die Jahre gekommenen Betten oder Sofas schlafen. Auch im Haushalt müssen sie sich selbst organisieren. In Spielen haben die Promi-Paare die Chance, sich vor dem Rauswurf aus der Show zu sichern. Wer gewinnt, darf bei der nächsten Nominierung nicht gewählt werden. Bei der Nominierung wird dann abgestimmt, wer das »Sommerhaus« verlassen muss. Welches Paar am Ende übrig bleibt, streicht die Siegprämie von 50.000 Euro ein. Die neunte Staffel wird seit dem 10. September ausgestrahlt. (GEA)

Auch Umut meldete sich auf Instagram zu Wort und räumte Fehler ein. »Es tut mir leid, was ihr euch da für einen Kindergarten geben musstet.« Das Verhalten während der Nominierung »war bodenlos von allen, genauso auch von mir«. Gloria Glumacs Gewaltvorwürfe gegen ihn wies er jedoch entschieden zurück. Sie habe behauptet, er habe in der Show eine Frau geschlagen, was er vehement abstreitet: »Über Wochen und Monate hat sie Hetze betrieben.« Seine Freundin Emma unterstützte ihn und betonte, dass Gloria Schuld an der Eskalation habe. »Sie ist in einer aggressiven Haltung händeklatschend auf uns zugekommen. Umut ist aufgestanden, um einen Stopp zu signalisieren.« Laut Emma sei es Glorias Freund Michael gewesen, der auf Umut losgegangen sei.

Diese Vorwürfe ließ wiederum Gloria Glumac so nicht auf sich sitzen. Umut sei »auf sie losgegangen«, stellt sie auf Instagram erneut klar. »Du hast dich vor einer Frau aufgebaut«, sagte sie. »Du warst kampfbereit.«

Verrat von Sam Dylan und Rafi Rachek

Auch mit anderen ehemaligen Mitbewohnern im »Sommerhaus der Stars« liegt Gloria Glumac im Clinch. Ihre einstigen Verbündeten Sam Dylan und Rafi Rachek nominierten die 32-Jährigen und ihr Partner Michael - obwohl sie sich im Vorfeld noch abgesprochen hatten, sich nicht gegenseitig zu nominieren. So aber war der Rauswurf der Rottenburgerin besiegelt. »Sam und Rafi sind für mich Verräter«, empörte sie sich in der Sendung. »Von euch bin ich abgrundtief enttäuscht«, teilt sie weiter aus und schüttete Rafi Rachek wütend ein Glas Wasser ins Gesicht. Für Sam Dylan eine die Bestätigung, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. »In der neunten Folge sieht man plötzlich Gloria. Wo war sie nur in den letzten acht Folgen?« (GEA)