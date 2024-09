So war die Abschlussparty des Sommerleseclubs in Mössingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Mit einer großen Abschlussparty ging der Sommerleseclub 2024 am vergangenen jetzt zu Ende. In Anlehnung an das Motto des Leseclubs waren auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Kinder und Jugendliche »Heiß auf Lesen« und beteiligten sich eifrig an der Aktion: Insgesamt hatten sich 146 Kinder und Jugendliche für den Sommerleseclub angemeldet.

100 Clubmitglieder schafften es sogar, drei Bücher oder mehr während der Sommerferien zu lesen und bekamen aus diesem Anlass bei der Abschlussparty eine Urkunde überreicht. Insgesamt lasen die Mitglieder des Sommerleseclubs 357 Bücher während der Ferien – eine Leistung auf die sie stolz sein können und die es zu feiern galt. Für Unterhaltung sorgte während der Party der Zauberkünstler Hans-Peter Raggi.

Von Spenden finanziert

Der von allen mit Spannung erwartete Höhepunkt war jedoch mit Sicherheit die Verlosung der Hauptpreise unter all denjenigen Mitgliedern, die mindestens drei Bücher gelesen hatten. Hans-Peter Raggi betätigte sich als Glücksfee, sodass schließlich zehn stolze Gewinner je eines Buchgutscheins in Höhe von 15 Euro feststanden.

Aber auch für die anderen fleißigen Clubmitglieder gab es keinen Grund, enttäuscht zu sein, denn sie wurden belohnt mit je einem Kinogutschein, einlösbar im Mössinger Kino für einen Film nach eigener Wahl.

Finanziert wurden die Preise in diesem Jahr durch eine großzügige Spende des Literaturtreffs unter Leitung von Bettina Schönleber in Höhe von 500 Euro.

Urkunden in der Stadtbücherei

Zu beachten: All diejenigen Clubmitglieder, die drei Bücher oder mehr gelesen haben und die am vergangenen Freitag nicht an der Abschlussparty teilnehmen konnten, dürfen sich ihren Preis und die Urkunde in der Stadtbücherei abholen. Am Freitag, 20. September, von 15 bis 16 Uhr ist zum ersten Mal nach der Sommerpause wieder die Vorlesereihe »Lesemäuse in der Stadtbücherei«. Vorgelesen wird dieses Mal das Bilderbuch »Der Regenbogenfisch entdeckt die Tiefsee« von Marcus Pfister.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren und findet im Panoramaraum der Pausa-Tonnenhalle statt.

Am Samstag, 21. September, findet in der Stadtbücherei der Manga Day statt. Manga-Fans jeder Altersgruppe können sich an diesem Tag 30 Leseproben verschiedener Mangas kostenlos mitnehmen. (eg)