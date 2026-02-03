Nehrens Bürgermeister Egon Betz kündigt seinen Abschied an

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Montagabend hatte Egon Betz einen kleinen Erfolg gefeiert. »Zum ersten Mal ist ein bequemes Sitzen möglich«, sagte Betz schmunzelnd zur Eröffnung der Sitzung und genoss sichtlich sein neues Sitzmöbel: Im Sitzungssaal gibt es jetzt in moderner schwarzer Anmutung neue Büro-Drehstühle mit silberglänzenden Metallic-Elementen. Lange habe er auf den Gemeinderat einwirken müssen, um diese Ausgabe zu ermöglichen, schilderte Betz, ehe er den Ratsmitgliedern die Einstellmöglichkeiten aufzeigte. »Kommentare ersparen wir uns für den nichtöffentlichen Teil«, schloss Betz das Thema, ehe er sich dem Haushalt 2026 widmete.

In der öffentlichen Sitzung sprach Betz seine Zukunft nicht an. Dies tat der Nehrener Rathauschef dann aber am Dienstagmittag per E-Mail. »Nach langer und reiflicher Überlegung und vielen Gesprächen auch im Familienkreis habe ich beschlossen, nicht mehr für eine weitere Amtszeit zu kandidieren«, schrieb Betz, dessen Amtszeit im April 2027 endet. »Im gleichen Jahr werde ich 65 Jahre alt«, deutet Betz einen Grund für seinen Verzicht an. Mit der Erklärung zum jetzigen Zeitpunkt wolle er dem Gemeinderat rechtzeitig die Gelegenheiten geben, sich nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten umzusehen und deren Interesse zu wecken.

Betz immer ohne Gegenkandidaten

Egon Betz war im Januar 2011 als Nachfolger von Werner Landenberger gewählt worden - mit erstaunlichen 98,15 Prozent der Stimmen. Einen ernsthaften Gegenkandidaten hatte es nicht gegeben. 2019 wude Betz dann mit 96,6 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. »Die letzten zwei Amtszeiten haben mir viel Freude bereitet. Ich durfte mit einem hervorragendem Mitarbeiterteam und einem konstruktiven und engagierten Gemeinderat vertrauensvoll zusammenarbeiten und mich um die Belange der Nehrener Einwohnerinnen und Einwohner kümmern«, schreibt Betz. »Dafür bin ich sehr dankbar.«

Die beiden »wunderbaren Wahlergebnisse und das Vertrauen in der Bevölkerung« hätten ihn über die letzten 15 Jahre getragen, so Betz weiter. Nun gelte seine Konzentration seinem letzten Jahr als Nehrener Bürgermeister: »Wir haben gestern einen ambitionierten Haushalt verabschiedet, der für das kommende Jahr meinen vollen Einsatz und Kraft beanspruchen wird. Gemeinsam mit Verwaltung und Gemeinderat wollen wir diesen Haushalt 2026 umsetzen.« Zugleich macht Betz schon heute Werbung für seinen Platz im Rathaus: »Nehren ist eine wunderschöne, aktive Gemeinde mit engagierten Menschen, für die es sich zu bewerben lohnt.« (GEA)