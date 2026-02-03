Im Gemeinderat: Fast schon Loblieder auf Nehrens Haushalt

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Um 20.15 Uhr war der Nehrener Haushalt für das Jahr 2026 unter Dach und Fach. »Da kann man nicht meckern«, befand Karl-Heinz Nill (CDU) und erntete dafür viel Zustimmung im Gremium. Tatsächlich herrschte große Einigkeit: Alle Gemeinderatsfraktionen hatten auf eigene Anträge verzichtet, die beantragten Förderungen der Vereine wurden allesamt bewilligt. Von einem »soliden Haushalt« war in allen Haushaltsreden zu hören.

Zunächst zu den Zahlen: Das Haushaltsvolumen liegt bei 14 Millionen Euro, wobei 2,37 Millionen in Investitionstätigkeiten fließen werden. Die Ausgaben summieren sich im Ortskern: Für das Feuerwehrhaus sind weitere 500.000 Euro eingestellt, der angrenzende Jugendspielplatz auf dem Reisser-Areal - der alte Kindergarten wurde inzwischen abgerissen - wird eine Million Euro kosten. Auch die Freiflächen zwischen Feuerwehr und Altenwohnheim (375.000 Euro) und der Schulhof der Kirschenfeldschule (380.000 Euro) stehen auf der Agenda. Investiert wird auch in eine neue Wasserleitung in der Gartenstraße (250.000 Euro) und in Kanalsanierungen (100.000 Euro), wobei letztere Ausgaben nicht dem Kernhaushalt zuzurechnen sind, da sie in Eigenbetriebe ausgelagert und gebührenfinanziert sind.

Keine neuen Kredite

Weitere große Kostenpunkte sind die Umlagen an Land und Kreis (4,1 Millionen Euro), Personalkosten (3,9 Millionen) und der Unterhalt der kommunalen Gebäude (1,6 Millionen). Demgegenüber stehen 7,2 Millionen Euro an Steuereinnahmen - wobei die Hebesätze stabil bleiben, weitere vier Millionen erhält Nehren als Schlüsselzuweisungen vom Land, 720.000 Euro werden über Gebühren eingenommen. Unterm Strich steht laut Kämmerer Frank Schmeckenbecher ein Minus von rund 464.000 Euro, welches über die Rücklage finanziert werden kann. Neue Kredite sind nicht vorgesehen, stattdessen werden Schulden in Höhe von 116.000 Euro getilgt, sodass der Schuldenstand zum Jahresende auf 2,3 Millionen Euro sinken soll.

Die Rücklage sinkt damit allerdings auf den Mindeststand von knapp 200.000 Euro - in den kommenden Jahren wird die Steinlachgemeinde den Gürtel enger schnallen müssen. Für die Freien Wähler sprach Gerd Klett in seiner Haushaltsrede von einem »soldiden, erdigen und gläsernen Haushalt«, der es den Gemeinderäten leicht machen würde. Viele wichtige Projekte würden umgesetzt und die finanzielle Situation erlaube es auch, die Freiwilligkeitsleistungen nicht zu kürzen. »Das sind zwar relativ kleine Zahlen, die aber viel in Kultur, Sport und Brauchtum bewegen. Sie machen die Gemeinde lebenswert«, betonte Klett. Im Haushalt zeige sich, was die Schwerpunkte des Gemeinderats seien: »Wir erhalten die Substanz, steigern die Attraktivität und schauen, dass es ordentlich bleibt.« In Nehren würden keine »Prunkschlösser gebaut, sondern nur das, was uns wirklich weiterbringt«.

Mähroboter entlasten Bauhof

Karl-Heinz Nill lobte für die CDU, dass im neuen Haushaltsjahr viel für die Jugend getan würde. Ein Dank hatte Nill für den Bund, aus dessen Sondervermögen in den nächsten zehn Jahren rund drei Millionen Euro nach Nehren fließen werden. »Aber: Große Hüpfer können wir damit nicht machen. Höchstens zwei, drei Löcher stopfen.« So auch in diesem Jahr: 300.000 Euro aus dem Sondervermögen gleichen Mehrkosten aus, die beim Jugendspielplatz und am Feuerwehrhaus entstehen. Tanja Schmidt (SPD) hob in ihrer Haushaltsrede die positiven Entwicklungen rund um den »Themenkomplex Jugend« und die Feuerwehr hervor. »Man muss das Engagement der Feuerwehrleute herausheben, die tatkräftig mit anpacken und zum Baufortschritt beitragen«, sagte Schmidt anerkennend. Sonja Dietsche (AL) freute sich darüber, dass der Haushalt in Nehren harmonisch beschlossen werden konnte. »Andernorts sorgen Sparmaßnahmen für Zerwürfnisse«, betonte Dietsche. Nehren dagegen könne noch »auf Sicht fahren«, auch wenn die Rücklage schrumpfen würde.

Besonders freuen kann sich der Sportverein Nehren: Der Gemeinderat hat Zuschüsse in Höhe von insgesamt 15.000 Euro bewilligt, mit dem der Kauf von Mährobotern unterstützt werden soll. Auch der Württembergische Landessportbund (WLSB) hat eine Förderung zugesagt. Die Gemeinde könne damit jährlich rund 7.500 Euro einsparen, beziehungsweise hätten die Bauhofmitarbeiter mehr Zeit für andere Aufgaben, wenn der Sportverein die Rasenpflege übernehme. Geladen werden die Mähroboter mit Solarstrom, was auch dem Klima nütze. Bürgermeister Betz bilanzierte: »Der Sportverein zeigt eine große Eigenverantwortung und hat zugleich den Vorteil, dass der Rasen künftig genau so gemäht wird, wie es die Landesligafußballer haben möchten.«

Am Ende wurde der Haushalt einstimmig verabschiedet. »Unser Haushalt ist gestaltbar«, hatte zuvor auch Bürgermeister Egon Betz festgestellt. Dennoch mahnte der Schultes »dringend Reformen von Bund und Land an«. Zwar sei auf die finanzielle Schieflage der Kommunen mit zusätzlichen Zahlungen reagiert und die Lage damit entschärft worden, doch sei dies keine Dauerlösung. »Jetzt müssen Taten in der Struktur folgen.« (GEA)