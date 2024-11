Mössinger Unternehmen ergattert Landespreis

Ministerpräsident Winfried Kretschmann und die Vorstandsvorsitzende der L-Bank, Edith Weymayr, überreichen die Trophäe an den Geschäftsführer des Unternehmens AiS inklusiv, Marcus Hölz. FOTO: L-BANK/BUSCH

MÖSSINGEN. »Seit Beginn des Jahrzehnts durchleben wir zahlreiche Krisen und eine große Transformation. In dieser Phase ein Unternehmen zu gründen und erfolgreich auf dem Markt zu etablieren, zeugt von Tatkraft und einem enormen Gestaltungswillen. Die ausgezeichneten Unternehmen sind Architekten unserer Zukunft«, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann anlässlich der Preisverleihung im Stuttgarter Neuen Schloss. »Mehr denn je brauchen wir in diesen Zeiten Pioniere, die vorangehen und zeigen, wie sich der Wandel bewältigen lässt. Sie schaffen Arbeitsplätze, transformieren die Wirtschaft und zeigen, wie wir unseren Wohlstand auf ein neues Fundament stellen können«, so Kretschmann weiter.

Gemeinsam mit Edith Weymayr, Vorsitzende des Vorstands der L-Bank, ehrte Kretschmann, der bereits zum sechsten Mal die persönliche Schirmherrschaft über den Landespreis übernommen hat, die zehn besten Unternehmen des Landespreises 2024. Sie haben es bei der gemeinsamen Auszeichnung des Landes und der L-Bank unter fast 500 Bewerbungen bis ins Finale geschafft.

Über den zweiten Platz und 30.000 Euro freute sich das Team der 2018 gegründeten AiS inklusiv gGmbH aus Mössingen. Die Hälfte der rund 70 Beschäftigten sind Menschen mit Behinderungen. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der jahrhundertealten und ökologisch wertvollen Streuobstwiesen der Region. Darüber hinaus sind die Mitarbeitenden in den Werkstätten und Cafés Dienstleistende und Gastgebende und damit dort, wo sie laut Geschäftsführer Marcus Hölz hingehören: in der Mitte der Gesellschaft. (eg)