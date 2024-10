Mössinger Pausa-Quartier wird zur bunten Erlebniswelt

Besonderes Lichterlebnis in der Pausa-Bogenhalle: Bunte Stoffmuster aus acht Jahrzehnten wurden im Wechsel an die Decke projiziert.

MÖSSINGEN. Bevor das doppelte Jubiläumsjahr am 31. Dezember mit einem gigantischen Feuerwerk enden wird, hat die Stadt mit einer spektakulären Lichtshow abermals ein Highlight gesetzt. Am Wochenende wurde die denkmalgeschützte Pausa-Bogenhalle an drei Abenden mit einer »Traum.Stoff-Lichtprojektion« in Szene gesetzt. So bunt ging es in der ehemaligen Ausrüstung der Textilfirma seit deren Schließung vor zwanzig Jahren nicht mehr zu, sagte Oberbürgermeister Michael Bulander am Freitagabend vor einer Hundertschaft Gäste. Darunter dem letzten lebenden großen Textildesigner der 1960er Jahre, dem bald 90-jährigen Grafiker Andreas Felger. Seit 1957 neben dem Verwaltungsgebäude Stoffe für die Bedruckung vorbereitet worden waren und letzte Woche der jährliche »Kulturherbst« des Theaters »Lindenhof« mal wieder zu Ende gegangen ist, erstrahlte die herausragende Lehmbruck-Architektur nicht mehr in solch einer Farbenpracht.

Zehntausende Musterdessins

An Farben hatte es der Pausa in ihrer 80-jährigen Firmengeschichte nie gemangelt. »Die Textilsammlung der Stadt umfasst 88.000 Musterdessins und Tausende von Entwürfen. Ein ausgewählter Bruchteil davon ist nun für diese außergewöhnliche Schau von Mustern mit Musik ausgewählt worden.« Mit Beamern, Strahlern und durch melodiöse Töne untermalt wurden auf die markanten Deckenbögen der Bogenhalle Stoffmuster aus der Pausa-Textilsammlung projiziert. »Wir haben 350 Stoffdesigns ausgesucht, die einen Querschnitt der namhaften Künstler und der modischen Epochen widerspiegeln«, so Museumsleiterin Franziska Blum.

Gemeinsam mit der Jubiläums-Projektleiterin Sylvia Beier hat sie zudem Fotos aus der Hochzeit der Textildruckerei ausgesucht, die, im Wechsel mit vergrößerten Musterbildern, auf zwei großen Leinwände gezeigt wurden. Der Audiovisualist Uwe Sessler, der auch für den »Königlichen Winterzauber« auf dem Hohenzollern verantwortlich ist, hat die Tiefe und Weite der Halle perfekt in Szene gesetzt. Wer wollte, konnte sich in Liegestühlen verzaubern lassen. Aber auch auf dem Löwensteinplatz wurden die Pausa-Gebäude in buntes Licht getaucht. (GEA)