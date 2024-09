Kirchentellinsfurt hat jetzt ein Bürgertaxi

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. »Wir wollen hier eine Lücke schließen«, sagte Bürgermeister Bernd Haug bei der Einweihung des neuen Bürgertaxis am Freitagnachmittag auf dem Rathausplatz. »Zwar ist der ÖPNV hier relativ gut, aber gerade älteren Menschen macht es die Topografie nicht leicht, wenn sie etwa im Tal einkaufen möchten oder zum Arzt müssen.« Das Bürgertaxi ist Teil des Projekts Generationennetzwerk und in erster Linie für Menschen mit Handicap gedacht. »Aber wenn man sich ein Bein gebrochen hat, darf man sich auch melden«, sagte Haug. Das Fahrzeug sei jedoch nicht als »Elterntaxi« zum Sport oder dergleichen vorgesehen.

Die Fahrt ist kostenlos. Es gibt ein Spendenkässle, damit sich die Ehrenamtlichen etwa ein gemeinsames Essen gönnen können. Der Ford Transit Costum, der ab Montag durch die Gemeinde fährt, hat neun Sitze. Im hinteren Bereich ist auch Platz für Rollatoren.

Fahrten innerorts und nach Degerschlacht

Wer das Bürgertaxi nutzen möchte, ruft mindestens 24 Stunden vorher die 0171 / 2732020 an. Die Fahrzeiten sind montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 18 Uhr. Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin ist für den Telefondienst zuständig. Über eine App werden die Fahrtwünsche koordiniert, damit auch mehrere Menschen auf einer Runde zusammen mitgenommen werden können. Überwiegend wird das Taxi in Kirchentellinsfurt unterwegs sein. Mit einer Ausnahme: Degerschlacht wird ebenfalls angefahren. So gelangen die Fahrgäste von dort aus mit dem Bus nach Reutlingen.

Das Fahrzeug ist werbefinanziert. Über das Unternehmen Drive Marketing konnten ortsansässige Firmen Anzeigen auf das Auto drucken lassen. Der Vertrag läuft über fünf Jahre. »Die Gemeinde übernimmt die laufenden Kosten und den Sprit«, sagte Haug.

»Das ist eine tolle Sache. Ich freue mich auf die Begegnungen und netten Gespräche«, sagte Dieter Link. Mit derzeit rund zehn anderen überwiegend Rentnern ist er für das Bürgertaxi im Einsatz. Die Schichten sind jeweils für einen halben Tag angesetzt. Die Geselligkeit spielt auch außerhalb des Autos eine Rolle. So ist ein Stammtisch in Planung. Traugott Baumann, ehemaliger Besitzer einer Fahrschule, gibt den Taxifahrern jeweils eine gratis Unterrichtsstunde, damit sie das Auto sicher durch den Ort fahren können. (GEA)