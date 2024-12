Großflächiger Stromausfall in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein großflächiger Stromausfall hat Tübingen und umliegende Gemeinden am Freitagmittag lahmgelegt. Das bestätigte Ullrich Schermaul, Pressesprecher der Stadtwerke Tübingen, auf GEA-Anfrage. Kurz vor 12 Uhr war der Strom weg, berichten Betroffene aus der Altstadt. »Es war gruselig. Niemand wusste Bescheid, was los war.« Unter anderem sind Ampeln ausgefallen und Handys hatten keinen Empfang mehr. Kurz vor 13 Uhr war die Stromversorgung zumindest in der Altstadt wiederhergestellt, berichten Anwohner.

»Der Stromausfall sollte jetzt überstanden sein«, sagte auch Schermaul. »Nach und nach werden jetzt wieder alle Haushalte versorgt.« Wie viele Haushalte betroffen waren und was die Ursache für den Stromausfall war, konnte die Sprecherin der Stadtwerke zunächst nicht sagen. »Wir haben noch keine Details zu den Hintergründen. Unsere Techniker sind noch mit Analysen und Reparaturarbeiten beschäftigt.«

Im sozialen Netzwerk Facebook informierten die Stadtwerke Tübingen um kurz nach 12 Uhr darüber, dass die Stromversorgung in fünf Postleitzahl-Bereichen unterbrochen ist:

72070: Innenstadt, Weststadt, Hirschau, Unterjesingen, Hagelloch

72074: Innenstadt, Österberg, Lustnau, Bebenhausen, Denzenberg, Pfrondorf

72072: Innenstadt, Südstadt, Gartenstadt, Kilchberg, Bühl, Derendingen, Lustnau, Kreßbach, Weilheim

72076: Innenstadt, Nordstadt, Sand, Waldhäuser, Waldhäuser Ost, Wanne

72119: Ammerbuch

Um 12.45 Uhr warnte auch die Warnapp »Nina« vor einem großflächigen Stromausfall im gesamten Tübinger Stadtgebiet. »Für Notfälle sind alle Feuerwehrhäuser im Stadtgebiet als zentrale Anlaufstellen besetzt«, heißt es in der Mitteilung. Der Bevölkerung wurde empfohlen, den Stromverbrauch über Akkus und Batterien auf das Nötigste zu reduzieren.

Die Polizei war mit »etlichen Einsatzkräften« in Tübingen vor Ort, sagte ein Polizei-Sprecher dem GEA. Unter anderem, um bei ausgefallenen Ampel-Anlagen den Verkehr zu regeln wie etwa am Westbahnhof oder am Schlossbergtunnel. »Wir zeigen aber auch generell Präsenz, um bei der Bevölkerung das Sicherheitsgefühl zu erhöhen.« (GEA)

Weitere Informationen folgen in Kürze